Строительство завода в Ерасхе приостановлено после обстрелов

14 июня 2023, 21:43

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Строительство армяно-американского металлургического завода в Ерасхе приостановлено из-за обстрелов с азербайджанской стороны, сообщил губернатор Араратской области Армении. Раненные сегодня при обстреле строители прооперированы.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Минобороны Армении заявило, что два гражданина Индии, участвовавшие в строительстве металлургического завода в Ерасхе, получили ранения при обстреле с азербайджанской стороны. Военное ведомство Азербайджана отвергло обвинение в обстреле.

3 июня министр экономики Армении сообщил, что в селе Ерасх Араратской области строится крупный армяно-американский металлургический завод. Планируется, что там будет производиться 180 000 тонн продукции в год. 13 июня Минобороны Армении сообщило, что при обстреле села Ерасх повреждения получил строящийся металлургический комбинат.

Работы на строящемся в Ерасхе армяно-американском металлургическом заводе временно прекращены из-за обстрелов с азербайджанской стороны, сообщил сегодня губернатор Араратской области Седрак Тевонян.

От строящегося завода до азербайджанских позиций - всего 700 метров, а обстрелы со стороны Азербайджана производятся "в ежедневном режиме", заявил губернатор, чьи слова приводит Factor.am.

Тевонян также отметил, что посетил двоих раненных сегодня рабочих. "Они получили ранение в области груди, их уже оперировали, сейчас находятся в Араратской больнице", - отметил Седрак Тевонян, чьи слова перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Администрация общины Арарат распространила сообщение на своей странице в Facebook* о том, что обстановка в селе Ерасх спокойная, а "привычный ритм жизни не нарушен приграничным инцидентом".

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