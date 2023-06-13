Армения заявила об обстреле Азербайджаном гражданских объектов

13 июня 2023, 22:16

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В ходе обстрела в направлении Ерасха повреждения получили строящийся металлургический комбинат и гражданский автомобиль, сообщило Минобороны Армении. Действия Азербайджана указывают на пренебрежение международно признанными границами, заявил МИД Армении.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанское и армянское военные ведомства сегодня обменялись обвинениями в обстрелах из крупнокалиберного оружия в районе села Ерасх.

Минобороны Армении сообщило о повреждении гражданского автомобиля в результате обстрела с азербайджанской стороны в направлении Ерасха. "Азербайджанские вооруженные силы также вели прицельный огонь из крупнокалиберного оружия по строящемуся металлургическому комбинату в Ерасхе", - сообщило Минобороны Армении.

МИД Армении выступил с заявлением в связи с обстрелом в Ерасхе. "Армения ранее заявляла, что строительство завода полностью соответствует ее международным обязательствам, а ложное беспокойство Азербайджана направлено на то, чтобы помешать экономическому развитию Армении и иностранным инвестициям", - говорится в распространенном заявлении МИД Армении.

Обстреливая строящийся завод, Азербайджан открыто пренебрегает международно признанными границами Армении, правами человека и международным правам. "Баку последовательно доказывает, что в переговорном процессе с Ереваном по всем направлениям пытается навязать Армении желаемых им решений путем незаконного применения силы, за что воспринимает мягкую реакцию и вседозволенность международного сообщества, как благоприятную или поощряющую среду", - говорится в заявлении ведомства.

Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности, сообщил Пашинян на саммите ЕАЭС в Москве 25 мая. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ответ отметил, что у его страны нет территориальных претензий к Армении. Однако затем Пашинян и Алиев вступили в перепалку по поводу Зангезурского и Лачинского коридоров, а 28 мая президент Азербайджана пригрозил провести спецоперацию для восстановления законности в Нагорном Карабахе. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики в Баку и Ереване отметили, что угрозы Алиева отдаляют подписание мирного договора, а переговоры по этому вопросу зашли в тупик.

Министерство иностранных дел Армении призывало зарубежные страны и международные организации предпринять "четкие шаги по обузданию экспансионистских амбиций Азербайджана" и его "неприемлемой политики" достижения своих целей "путем применения силы и угрозы силой".

МИД Азербайджана на своем сайте и в соцсетях к 21.50 мск не прокомментировал это заявление.

Глава Минэкономики Армении Ваан Керобян 3 июня сообщил, что в Ерасхе Араратской области Армении строится крупный армяно-американский металлургический завод. На производстве площадью 16 500 квадратных метров будет производиться 180 000 тонн продукции в год, сообщила сегодня Armenia Today.

Минэкологии Азербайджана 7 июня заявило, что Армения "грубо нарушает нормы и принципы международного права, в частности положения конвенции Европейской экономической комиссии ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (конвенция Эспо)". "Согласно положениям Конвенции Эспо, в случае негативного экологического воздействия на территорию других стран крупной хозяйственной деятельности, планируемой стороной Конвенции на своей территории, эта деятельность должна быть согласована с соответствующими органами этой страны, должен быть подготовлен документ об оценке воздействия на окружающую среду", процитировало заявление ведомства АПА. В заявлении подчеркивается, что Армения должна была обеспечить участие Азербайджана в процедуре оценки трансграничного воздействия на окружающую среду до начала строительства.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.