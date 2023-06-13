Армянские военнослужащие. Фото: mil.am

13 июня 2023, 22:16

Армения заявила об обстреле Азербайджаном гражданских объектов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В ходе обстрела в направлении Ерасха повреждения получили строящийся металлургический комбинат и гражданский автомобиль, сообщило Минобороны Армении. Действия Азербайджана указывают на пренебрежение международно признанными границами, заявил МИД Армении.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанское и армянское военные ведомства сегодня обменялись обвинениями в обстрелах из крупнокалиберного оружия в районе села Ерасх. 

Минобороны Армении сообщило о повреждении гражданского автомобиля в результате обстрела с азербайджанской стороны в направлении Ерасха. "Азербайджанские вооруженные силы также вели прицельный огонь из крупнокалиберного оружия по строящемуся металлургическому комбинату в Ерасхе", - сообщило Минобороны Армении.

МИД Армении выступил с заявлением в связи с обстрелом в Ерасхе. "Армения ранее заявляла, что строительство завода полностью соответствует ее международным обязательствам, а ложное беспокойство Азербайджана направлено на то, чтобы помешать экономическому развитию Армении и иностранным инвестициям", - говорится в распространенном заявлении МИД Армении.

Обстреливая строящийся завод, Азербайджан открыто пренебрегает международно признанными границами Армении, правами человека и международным правам. "Баку последовательно доказывает, что в переговорном процессе с Ереваном по всем направлениям пытается навязать Армении желаемых им решений путем незаконного применения силы, за что воспринимает мягкую реакцию и вседозволенность международного сообщества, как благоприятную или поощряющую среду", - говорится в заявлении ведомства.

Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности, сообщил Пашинян на саммите ЕАЭС в Москве 25 мая. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ответ отметил, что у его страны нет территориальных претензий к Армении. Однако затем Пашинян и Алиев вступили в перепалку по поводу Зангезурского и Лачинского коридоров, а 28 мая президент Азербайджана пригрозил провести спецоперацию для восстановления законности в Нагорном Карабахе. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики в Баку и Ереване отметили, что угрозы Алиева отдаляют подписание мирного договора, а переговоры по этому вопросу зашли в тупик.

Министерство иностранных дел Армении призывало зарубежные страны и международные организации предпринять "четкие шаги по обузданию экспансионистских амбиций Азербайджана" и его "неприемлемой политики" достижения своих целей "путем применения силы и угрозы силой".

МИД Азербайджана на своем сайте и в соцсетях к 21.50 мск не прокомментировал это заявление.

Глава Минэкономики Армении Ваан Керобян 3 июня сообщил, что в Ерасхе Араратской области Армении строится крупный армяно-американский металлургический завод. На производстве площадью 16 500 квадратных метров будет производиться 180 000 тонн продукции в год, сообщила сегодня Armenia Today.

Минэкологии Азербайджана 7 июня заявило, что Армения "грубо нарушает нормы и принципы международного права, в частности положения конвенции Европейской экономической комиссии ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (конвенция Эспо)". "Согласно положениям Конвенции Эспо, в случае негативного экологического воздействия на территорию других стран крупной хозяйственной деятельности, планируемой стороной Конвенции на своей территории, эта деятельность должна быть согласована с соответствующими органами этой страны, должен быть подготовлен документ об оценке воздействия на окружающую среду", процитировало заявление ведомства АПА. В заявлении подчеркивается, что Армения должна была обеспечить участие Азербайджана в процедуре оценки трансграничного воздействия на окружающую среду до начала строительства.

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Примечание:

"Участники карабахской войны на акции в Баку потребовали статуса ветеранов", "Власти Азербайджана назвали сроки переселения граждан в Физули и Агдам", "16 пациентов перевезены в Армению по Лачинскому коридору".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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13 июня 2023, 21:23

13 июня 2023, 20:45

  • Защита сочла недостоверными показания свидетеля по делу об убийстве Кардашова

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    Азербайджанское и армянское военные ведомства сообщили об обстрелах из крупнокалиберного оружия в районе села Ерасх. Минобороны Азербайджана также заявило об обстреле позиций в Карабахе, Армия обороны Нагорного Карабаха назвала это сообщение не соответствующим действительности.

13 июня 2023, 19:12

13 июня 2023, 18:27

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