Баку и Ереван обменялись обвинениями в обстрелах

13 июня 2023, 19:57

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Азербайджанское и армянское военные ведомства сообщили об обстрелах из крупнокалиберного оружия в районе села Ерасх. Минобороны Азербайджана также заявило об обстреле позиций в Карабахе, Армия обороны Нагорного Карабаха назвала это сообщение не соответствующим действительности.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Армении сегодня заявило, что азербайджанские военные обстреляли позиции армянских солдат в Гегаркуникской области. В свою очередь, Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле трактора, выполнявшего инженерные работы Кельбаджаре.

"В 17.00 (16.00 мск) подразделения вооруженных сил Армении с направления села Араздеян Ведийского района (село Ерасх Араратской области Армении - прим. "Кавказского узла") подвергли обстрелу из крупнокалиберных орудий, в том числе из минометов, позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахичеванской Автономной Республики", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

"Оперативная обстановка под контролем азербайджанской армии. Вся ответственность за обострение ситуации в регионе лежит на военно-политическом руководстве Армении", - говорится в сообщении.

Также в 19.15 (18.15 мск) армянские военные в Карабахе из стрелкового оружия обстреляли позиций азербайджанской армии в Шушинском районе. Азербайджанская сторона в обоих случаях приняла "адекватные ответные меры", подчеркнуло военное ведомство Азербайджана.

Армянские позиции подверглись обстрелу в направлении Ерасха, сообщило сегодня Минобороны Армении. Азербайджанские вооруженные силы сегодня в 18.40 (17.40 мск) обстреляли из огнестрельного оружия разного калибра армянские позиции в направлении Ерасха Араратской области Армении. "Жертв с армянской стороны нет", - сообщило Минобороны Армении.

Армия обороны Нагорного Карабаха на своей странице в соцсети Facebook* назвала сообщение Минобороны Азербайджана об обстреле позиций в Шушинском районе дезинформацией.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.