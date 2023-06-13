Азербайджан заявил об обстреле трактора на границе с Арменией

13 июня 2023, 14:47

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Трактор, выполнявший инженерные работы на границе, обстрелян с территории Армении. Азербайджанские военные открыли ответный огонь, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Армении заявило, что азербайджанские военные обстреляли позиции армянских солдат в Гегаркуникской области.

Трактор был обстрелян сегодня на границе с Арменией, сообщило Минобороны Азербайджана. "В 11.10 (10.10 мск) трактор, выполнявший инженерные работы в направлении населенного пункта Демирчидам Кельбаджарского района, подвергся обстрелу со стороны подразделений вооруженных сил Армении", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана, которое перевел корреспондент "Кавказского узла". При обстреле никто не пострадал, указано в пресс-релизе.

Азербайджанские военные открыли ответный огонь. "В результате ответных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, огневые точки противника были подавлены", - сообщило Минобороны Азербайджана.

Минобороны Армении на своем сайте и в соцсетях к 14.20 мск не прокомментировало это заявление военного ведомства Азербайджана.

"Кавказский узел" также писал, что 12 июня Баку заявил, что азербайджанские военные подверглись обстрелу с территории Армении, и что также были пресечены попытки строительства укреплений в Карабахе.

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