Баку обвинил Армению в обстреле азербайджанских военных

12 июня 2023, 19:37

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Азербайджанские военные сегодня подверглись обстрелу с территории Армении, также пресечены попытки строительства укреплений в Карабахе, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Армении заявило, что сегодня азербайджанские военные открыли огонь по армянским позициям в направлении Сотка Гегаркуникской области. По данным ведомства, стрельба велась из огнестрельного оружия разного калибра, в том числе из миномета. Минобороны Азербайджана назвало эту информацию не соответствующей действительности.

Минобороны Азербайджана сообщило сегодня об обстреле позиций. “12 июня с 13.35 (12.35 мск) до 14.35 (13.35 мск) подразделения вооруженных сил Армении, дислоцированные в направлении населенного пункта Зяркенд Басаркечарского района (село Кут Гегаркуникской области Армении - прим. "Кавказского узла"), вели интенсивный огонь из стрелкового оружия по позициям азербайджанской армии в направлении населенного пункта Демирчидам Кельбаджарского района", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана, переведенном на русский язык корреспондентом "Кавказского узла". Азербайджанские подразделения приняли адекватные ответные меры в указанном направлении, говорится в пресс-релизе.

Ведомство также отметило, что с 11.15 (10.15 мск) до 16.50 (15.50 мск) под видом сельскохозяйственных работ армянские военные на территории Карабаха "предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии, расположенными в направлениях Физулинского и Лачинского районов", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана. В результате неотложных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены, сообщило военное ведомство Азербайджана.

Минобороны Армении и Армия обороны Нагорного Карабаха к 19.35 мск на своих сайтах и в соцсетях не прокомментировали это заявление.

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