Азербайджан отверг обвинение в обстрелах Армении

12 июня 2023, 16:36

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Сообщение Минобороны Армении об обстрелах с азербайджанской стороны не соответствует действительности, заявило военное ведомство Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Армении заявило, что сегодня азербайджанские военные открыли огонь по армянским позициям в направлении Сотка Гегаркуникской области. По данным ведомства, стрельба велась из огнестрельного оружия разного калибра, в том числе из миномета.

Информация Минобороны Армении об обстреле не соответствует действительности, заявило Минобороны Азербайджана. "Решительно опровергаем эту дезинформацию противоположной стороны", - говорится в обнародованном сообщении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, через территорию Соткского золоторудного месторождения прошла граница Гегаркуникской области Армении и Кельбаджарского района, перешедшего под контроль Азербайджана после войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Подробности собраны в справке "Кавказского узла" "Сотк: золотой рудник раздора".

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