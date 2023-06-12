Армения обвинила Азербайджан в минометных обстрелах

12 июня 2023, 15:04

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Азербайджанские военные обстреляли армянские позиции в Гегаркуникской области, в том числе из миномета, заявило Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", 10 июня Минобороны Армении обвинило азербайджанских военных в обстрелах из стрелкового оружия и минометов. При этом ведомство отвергло обвинение азербайджанской стороны в обстрелах со стороны Армении.

Сегодня около 14.15 по местному времени (13.15 мск) азербайджанские военные открыли огонь по армянским позициям в направлении Сотка Гегаркуникской области, сообщило Минобороны Армении.

Стрельба велась из огнестрельного оружия разного калибра, в том числе из миномета. С армянской стороны пострадавших нет, говорится в заявлении ведомства, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Минобороны Азербайджана, по состоянию на 15.00 мск, не прокомментировало на своем сайте это заявление.

Напомним, через территорию Соткского золоторудного месторождения прошла граница Гегаркуникской области Армении и Кельбаджарского района, перешедшего под контроль Азербайджана после войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Подробности собраны в справке "Кавказского узла" "Сотк: золотой рудник раздора".

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