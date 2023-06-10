Азербайджан завил о перестрелках на границе и в зоне карабахского конфликта

10 июня 2023, 09:51

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Азербайджанские военные подверглись обстрелам с приграничной территории Арменией, а также и с территорий, подконтрольных властям Нагорного Карабаха, после чего был открыт ответный огонь, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

По данным Минобороны Азербайджана, армянские военные обстреляли позиции азербайджанских солдат минувшей ночью.

"С 23.20 9 июня до 00.35 10 июня [22.30-23.35 мск 9 июня] подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Гараиман и Гюнешли Басаркечярского района (Гегаркуникская область Армении, – прим. "Кавказского узла") с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Астаф Дашкесанского района", – сообщило ведомство сегодня на своем сайте.

Кроме того, азербайджанские позиции в Ходжалинском и Шушинском районах подверглись обстрелам с территорий, подконтрольных властям Нагорного Карабаха, сказано в сообщении. "Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры по всем указанным направлениям", – отметило ведомство.

Карабахские военные попытались установить фортификационные сооружения перед азербайджанскими позициями в направлении Агдамского, Физулинского, Ходжалинского, Ходжавендского и Шушинского районов. Эти действия были пресечены, добавило министерство.

Армянское оборонное ведомство заявило, что распространенные армянской стороной сведения не соответствуют действительности. "9 июня в 22.50 (21.50 мск) подразделения вооруженных сил Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра открыли огонь по армянским позициям, расположенным на участке Кахакни, применив также миномет", – сообщило Минобороны Армении сегодня на своем сайте.

На 09.51 мск на сайте Минобороны Нагорного Карабаха нет комментариев относительно сообщение оборонного ведомства Азербайджана.

Напомним, армянское название Шуши – Шуша, Ходжавенда – Мартуни.

"Кавказский узел" также писал, что вечером 9 июня Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские военные обстреляли машину, которая перевозила солдат. Военное ведомство Азербайджана назвало это сообщение не соответствующим действительности.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.