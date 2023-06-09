Армения обвинила Азербайджан в обстреле машины с солдатами

09 июня 2023, 21:44

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Азербайджанские военные обстреляли машину, перевозившую солдат, сообщило сегодня Минобороны Армении. Военное ведомство Азербайджана назвало это сообщение не соответствующим действительности.

Азербайджанские вооруженные силы открыли огонь по армянской военной машине, перевозившей солдат. Инцидент произошел сегодня в районе 18:30 (17.30 мск) в направлении села Кахакн Гегаркуникской области Армении. Армянская сторона не понесла потерт, говорится в сообщении Минобороны.

Также ведомство в своем Telegram-канале опубликовало фотографии автомобиля со следами от пуль.

Минобороны Азербайджана опровергло эту информацию. "Распространенная министерством обороны Армении информация о том, что 9 июня в 18:30 (17.30 мск) подразделениями Азербайджанской Армии якобы был открыт огонь в направлении населенного пункта Гараиман Басаркечярского района (село Кахакни Гегаркуникской области Республики Армения, - прим. "Кавказского узла") по автомобилю, перевозившему армянских военнослужащих, не соответствует действительности" - перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение пресс-службы Минобороны Азербайджана.

"Кавказский узел" также писал, что 8 июня Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле военных в зоне карабахского конфликта. Армия обороны Нагорного Карабаха отвергла обвинения в обстрелах.

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