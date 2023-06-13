Армения обвинила Азербайджан в обстрелах

13 июня 2023, 13:31

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Азербайджанские военные обстреляли позиции армянских солдат в Гегаркуникской области, сообщило сегодня Минобороны Армении.

По данным Минобороны Армении, азербайджанские военные обстреляли позиции армянских военных сегодня.

"С 11.30 до 11.45 [10.30-10.45 мск] подразделения вооруженных сил Азербайджана открыли огонь из разнокалиберного стрелкового оружия по армянским позициям, расположенным на участке Третук и Сотк [Гегаркуникская область]. В направлении Сотка азербайджанские военные применили также миномет", – сказано в сообщении ведомства, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

На 13.30 мск на сайте оборонного ведомства Азербайджана нет комментариев относительно сообщения Минобороны Армении.

"Кавказский узел" также писал, что 12 июня Баку заявил, что азербайджанские военные подверглись обстрелу с территории Армении, и что также были пресечены попытки строительства укреплений в Карабахе.

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