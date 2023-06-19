Азербайджан опроверг информацию об обстреле армянских позиций

19 июня 2023, 11:02

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Минобороны Азербайджана опровергло сообщение военного ведомства Армении об обстреле армянских позиций в направлении Ерасха и Сотка.

Как сообщал «Кавказский узел», сегодня военное ведомство Армении обвинило азербайджанских военных в обстрелах. "19 июня с 00.45 до 02.20 подразделения вооруженных сил Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия различного калибра по армянским позициям, расположенным в восточном (Сотк) и юго-западном (Ерасх) направлениях границы", – сообщило министерство на своем сайте.

Распространенная министерством обороны Армении информация об обстреле подразделениями Азербайджанской армии из разнокалиберного стрелкового оружия позиций вооруженных сил Армении в Зодском (армянское название Сотк – прим. «Кавказского узла») и Араздейенском (Ерасх – примеч. «Кавказского узла») направлениях не соответствует действительности, заявило военное ведомство в Баку.

"Мы категорически опровергаем информацию, распространенную армянской стороной", - говорится в пресс-релизе Минобороны Азербайджана, который корреспондент «Кавказского узла».

"Кавказский узел" также писал, что 18 июня Минобороны Армении также сообщало, что азербайджанские военные обстреляли позиции армянских солдат в Гегаркуникской и Сюникской областях, после этого был открыт ответный огонь. Баку отверг это обвинение Еревана.

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