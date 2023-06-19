19 июня 2023, 09:19

Ереван и Степанакерт обвинили Азербайджан в обстрелах

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Азербайджанские военные обстреляли позиции армянских солдат в Гегаркуникской и Араратской областях, сообщило сегодня Минобороны Армении. Оборонное ведомство Нагорного Карабаха заявило о двух случаях нарушения Азербайджаном режима прекращения огня.

По данным Минобороны Армении, азербайджанские военные обстреляли позиции армянских солдат минувшей ночью.

"19 июня с 00.45 до 02.20 подразделения вооруженных сил Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия различного калибра по армянским позициям, расположенным в восточном (Сотк) и юго-западном (Ерасх) направлениях границы", – сообщило министерство сегодня на своем сайте.

Минобороны Нагорного Карабаха также сообщило об обстреле. "С 09:30 18 июня до 01.08 19 июня [08.30 мск 18 июня 00.08 мск 19 июня] вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня в направлении Мартуни и Мартакерта с применением стрелкового оружия", – сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте ведомства.

На 08.40 мск на сайте оборонного ведомства Азербайджана нет комментариев относительно сообщений министерств обороны Армении и Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" также писал, что 18 июня Минобороны Армении также сообщало, что азербайджанские военные обстреляли позиции армянских солдат в Гегаркуникской и Сюникской областях, после этого был открыт ответный огонь. Баку отверг это обвинение Еревана.

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Примечание:

"Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в обстрелах на границе", "Азербайджан обвинил Армению в применении ударных дронов", "Работники Соткского рудника эвакуированы после обстрелов".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

19 июня 2023, 08:24

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