Ереван и Степанакерт обвинили Азербайджан в обстрелах

19 июня 2023, 09:19

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Азербайджанские военные обстреляли позиции армянских солдат в Гегаркуникской и Араратской областях, сообщило сегодня Минобороны Армении. Оборонное ведомство Нагорного Карабаха заявило о двух случаях нарушения Азербайджаном режима прекращения огня.

По данным Минобороны Армении, азербайджанские военные обстреляли позиции армянских солдат минувшей ночью.

"19 июня с 00.45 до 02.20 подразделения вооруженных сил Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия различного калибра по армянским позициям, расположенным в восточном (Сотк) и юго-западном (Ерасх) направлениях границы", – сообщило министерство сегодня на своем сайте.

Минобороны Нагорного Карабаха также сообщило об обстреле. "С 09:30 18 июня до 01.08 19 июня [08.30 мск 18 июня 00.08 мск 19 июня] вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня в направлении Мартуни и Мартакерта с применением стрелкового оружия", – сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте ведомства.

На 08.40 мск на сайте оборонного ведомства Азербайджана нет комментариев относительно сообщений министерств обороны Армении и Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" также писал, что 18 июня Минобороны Армении также сообщало, что азербайджанские военные обстреляли позиции армянских солдат в Гегаркуникской и Сюникской областях, после этого был открыт ответный огонь. Баку отверг это обвинение Еревана.

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