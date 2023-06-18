Баку отверг обвинение Еревана в стрельбе на границе

18 июня 2023, 09:44

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Информация о том, что азербайджанские военные открыли стрельбу на границе с Арменией, не соответствует действительности, заявило Минобороны Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня Минобороны Армении заявило, что минувшей ночью азербайджанские военные обстреляли позиции армянских солдат в Гегаркуникской и Сюникской областях, после этого был открыт ответный огонь.

Сведения, распространенные армянской стороной о том, что азербайджанские военные обстреляли минувшей ночью позиции армянских солдат, являются недостоверными, привел сегодня Report.az сообщение пресс-службы Минобороны Азербайджана.

"Информация о том, что 18 июня с 03.20 до 04.10 [с 02.20 мск до 03.10 мск] подразделения азербайджанской армии будто бы обстреляли позиции вооруженных сил Армении в направлении Басаркечярского и Шамшаддинского районов из огнестрельного оружия разного калибра, не соответствует действительности", – процитировало агентство АПА сообщение пресс-службы.

"Кавказский узел" также писал, что 17 июня Минобороны Азербайджана заявило, что позиции азербайджанской армии несколько раз были обстреляны армянскими военными. Военное ведомство Армении обвинило азербайджанскую сторону в распространении дезинформации.

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