Армянский военнослужащий. Фото: официальный сайт Минобороны Армении https://www.mil.am/

18 июня 2023, 08:51

Армения сообщила о перестрелке на границе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Азербайджанские военные обстреляли позиции армянских солдат в Гегаркуникской и Сюникской областях, после чего был открыт ответный огонь, сообщило сегодня Минобороны Армении.

По данным Минобороны Армении, военные Азербайджана обстреляли позиции армянских солдат минувшей ночью.

"18 июня с 03.20 до 04.10 [02.20 мск – 03.10 мск] подразделения вооруженных сил Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия различного калибра по армянским позициям, расположенным в восточном (Верин Шоржа, Сотк) и юго-восточном (Неркин Ханд) направлениях границы. С армянской стороны потерь нет", – сообщило ведомство сегодня на своем сайте.

На 08.50 мск на сайте азербайджанского оборонного ведомства нет комментариев относительно сообщения Минобороны Армении.

"Кавказский узел" также писал, что вечером 17 июля Армения заявила, что азербайджанские военные обстреляли армянские позиции в районе Верин Шоржа Гегаркуникской области.

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Примечание:

"Азербайджан обвинил Армению в применении ударных дронов", "Работники Соткского рудника эвакуированы после обстрелов", "Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в обстрелах на границе".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

18 июня 2023, 07:57

18 июня 2023, 07:02

18 июня 2023, 06:08

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