Армения сообщила о перестрелке на границе

18 июня 2023, 08:51

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Азербайджанские военные обстреляли позиции армянских солдат в Гегаркуникской и Сюникской областях, после чего был открыт ответный огонь, сообщило сегодня Минобороны Армении.

По данным Минобороны Армении, военные Азербайджана обстреляли позиции армянских солдат минувшей ночью.

"18 июня с 03.20 до 04.10 [02.20 мск – 03.10 мск] подразделения вооруженных сил Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия различного калибра по армянским позициям, расположенным в восточном (Верин Шоржа, Сотк) и юго-восточном (Неркин Ханд) направлениях границы. С армянской стороны потерь нет", – сообщило ведомство сегодня на своем сайте.

На 08.50 мск на сайте азербайджанского оборонного ведомства нет комментариев относительно сообщения Минобороны Армении.

"Кавказский узел" также писал, что вечером 17 июля Армения заявила, что азербайджанские военные обстреляли армянские позиции в районе Верин Шоржа Гегаркуникской области.

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