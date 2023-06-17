17 июня 2023, 20:45

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Азербайджанские вооруженные силы обстреляли армянские позиции в районе Верин Шоржа Гегаркуникской области, заявило Минобороны Армении и назвало ложью сообщение Азербайджана об обстреле cо стороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана заявило сегодня, что позиции азербайджанской армии несколько раз были обстреляны армянскими военными. Военное ведомство Армении обвинило азербайджанскую сторону в распространении дезинформации.

Минобороны Армении сообщило об обстреле на границе. "Сегодня в 18:40 (17.40 мск) азербайджанские вооруженные силы обстреляли армянские позиции, расположенные в направлении Верин Шоржа Гегаркуникской области Армении. Обстрел был произведен огнестрельным оружием разного калибра. С армянской стороны жертв нет, сообщило сегодня Минобороны Армении.

Также ведомство назвало не соответствующей действительности сообщение военного ведомства Азербайджана об обстреле азербайджанских позиций в восточной части в 16:00 (15.00), говорится в сообщении на сайте ведомства..