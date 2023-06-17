17 июня 2023, 20:45
Минобороны Армении сообщило об обстреле на границе
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Азербайджанские вооруженные силы обстреляли армянские позиции в районе Верин Шоржа Гегаркуникской области, заявило Минобороны Армении и назвало ложью сообщение Азербайджана об обстреле cо стороны Армении.
Как писал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана заявило сегодня, что позиции азербайджанской армии несколько раз были обстреляны армянскими военными. Военное ведомство Армении обвинило азербайджанскую сторону в распространении дезинформации.
Минобороны Армении сообщило об обстреле на границе. "Сегодня в 18:40 (17.40 мск) азербайджанские вооруженные силы обстреляли армянские позиции, расположенные в направлении Верин Шоржа Гегаркуникской области Армении. Обстрел был произведен огнестрельным оружием разного калибра. С армянской стороны жертв нет, сообщило сегодня Минобороны Армении.
Также ведомство назвало не соответствующей действительности сообщение военного ведомства Азербайджана об обстреле азербайджанских позиций в восточной части в 16:00 (15.00), говорится в сообщении на сайте ведомства..
Напомним, 15 июня Азербайджан обвинил армянских военных в ранении пограничника. Армения в свою очередь заявила, что армянский пограничник ранен в Сюникской области в результате обстрела с азербайджанской стороны.
Нарушениями режима прекращения огня Баку пытается вынудить Ереван отказаться от требования гарантий безопасности армян Нагорного Карабаха, при этом Армения не готова к обострению конфликта, рассказали 16 июня "Кавказскому узлу" армянские политологи. Участившиеся перестрелки на границе способны привести к широкомасштабным боевым действиям азербайджанских войск в Карабахе, хотя Баку не заинтересован идти силовым путем из-за репутационных рисков, указали азербайджанские аналитики.
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Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"