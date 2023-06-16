Аналитики назвали риски эскалации военного конфликта Армении и Азербайджана

16 июня 2023, 21:20

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Нарушениями режима прекращения огня Баку пытается вынудить Ереван отказаться от требования гарантий безопасности армян Нагорного Карабаха, при этом Армения не готова к обострению конфликта, заявили политобозреватель Акоп Бадалян и политолог Армен Варданян. Участившиеся перестрелки на границе способны привести к широкомасштабной войне или спецоперации азербайджанских войск в Карабахе, хотя Баку не заинтересован идти силовым путем из-за репутационных рисков, подчеркнули Мехман Алиев и Тогрул Джуварлы.

Как писал "Кавказский узел", министерства обороны Азербайджана и Армении регулярно сообщают о нарушении режима прекращения огня на границе двух стран. так, сегодня Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций со стороны Армении и с территорий, подконтрольных властям Нагорного Карабаха. Военное ведомство Армении обвинило азербайджанских военных в обстреле стройплощадки металлургического завода в Ерасхе.

Армянские аналитики назвали напряженность на границе инструментов давления Баку

Азербайджан нарушает режим прекращения огня, чтобы оказать давление на Армению, заявил корреспонденту "Кавказского узла" политический обозреватель Акоп Бадалян. По его мнению, напряженность на границе позволяет азербайджанской стороне держать под давлением, как армянскую власть, так и общественность, шантажируя дестабилизацией и новой войной. "Помимо этого, Азербайджан пытается создать для себя дополнительные возможности для политического торга с внешними игроками. В Баку понимают, что геополитическая ситуация вошла в новый этап неопределенности. Это и обострение отношений США с Россией, проблемы США и Китая, США и Ирана, США и арабского мира. Азербайджан пытается добиться максимально выгодных для себя уступок от Армении", - подчеркнул политобозреватель.

В то же время, он отметил, что угрозы Азербайджана начать новую войну дает армянским властям возможность консолидировать общество вокруг своей мирной повестки, добавил Бадалян. "Также не исключаю, что Азербайджан, стреляя на границе, пытается лишить Армению возможности маневрировать. Правящая сила Армении говорит о приверженности мирной повестке, но есть в обществе те, кто не согласен с политикой Пашиняна и его команды. Оппозиция пытается активизировать эту часть общества, и у Баку могут быть подозрения, что армянские власти играют двойную игру – с одной стороны, говорят о мире, с другой стороны играют комбинационно с оппозицией. И стреляя на границе, Баку хочет повлиять и ограничить какую-либо возможность, которая создаст для азербайджанской стороны какие-либо трудности", - предположил он.

Армении не выгодно какое-либо обострение. Армянская сторона не готова к новой войне и стремиться избежать противостояния. Азербайджан же, наоборот, воодушевлен итогами осенней войны, и пытается добиться максимальных уступок.

Политический обозреватель отметил, что перестрелки на границе могут привести к новой конфронтации. Однако, по его словам, ситуация в регионе настолько сложная, что для обострение конфликта может случиться в любой момент. "Широкомасштабная война может быть неожиданно. Например, сентябрьскому обострениюв Джермуке не предшествовала подготовка. Также было и в ноябре 2021 года. Регион сегодня, как пороховая бочка. Может вспыхнуть в любой момент. На мой взгляд, локальная эскалация не исключена, но широкомасштабной войны не будет. Баку использует приграничную напряженность как инструмент давления", - пояснил Бадалян.

Политолог Армен Варданян согласен, что Азербайджан, обостряя ситуацию на границе, пытается добиться от Армении максимальных уступок. "Армении не выгодно какое-либо обострение. Армянская сторона не готова к новой войне и стремиться избежать противостояния. Азербайджан же, наоборот, воодушевлен итогами осенней войны, и пытается добиться максимальных уступок", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

В частности, по его словам, Азербайджан оказывает давление, чтобы Армения отказалась от требований обеспечения механизмов безопасности и прав жителей Нагорного Карабаха, добавил Варданян. "Если Армения откажется, Запад не станет сопротивляться. При этом Азербайджан не станет силой или оружием изгонять армян, а повторит политику советской эпохи изгнания армян из Нахичевана. Баку создаст такие сложные условия, что армяне Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказкого узла") покинут свои родные дома. Но я уверен, что армянские власти не откажутся от этого требования", - подчеркнул политолог.

Кроме того, Азербайджан, обостряя ситуацию на границе, также пытается препятствовать экономическому развитию, полагает он. "Алиев уже заявлял, что не допустит, чтобы Армения экономически окрепла. И именно поэтому Азербайджан стреляет в направлении Сотского золотоносного месторождения, в направлении строящегося металлургического комбината Ерасхе, напал на Джермук. Что касается ситуации в Лачинском коридоре, здесь Азербайджан преследует далеко идущие планы. Попытается установить помимо КПП и таможню, требуя растаможки товаров из Армении в Арцах и обратно", - пояснил Варданян.

По его словам, насколько вероятно новое обострение, или мировому сообществу удастся удержать Баку от широкомасштабной войны, сейчас сказать сложно. "Армения делает все, чтобы не поддаться провокации и избежать новой войны. Армянские власти пытаются решить проблему дипломатическими шагами. Запад также не желает новой войны между Арменией и Азербайджаном. И в этом вопросе интересы Армении и Запада совпадают", - заключил политолог.

Бакинские эксперты сочли обострение на границе результатом отсутствия прогресса в подписании договора о мире

Эскалация напряженности на границе в последние дни связана с "пробуксовкой мирного процесса", отметил директор информационного агентства Turan Мехман Алиев. "В Армении не хотят принимать новых реалий, возникших после 44-дневной войны 2020 года. Логическим продолжением ее итогов должно было стать подписание всеобъемлющего мирного соглашения и урегулирование конфликта. Однако в армянском обществе доминируют настроения военного реванша и это мешает продвижению мирного процесса и периодически приводит к военной эскалации", - сказал Алиев корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, у США, ЕС и России есть понимание того, что конфликт должен решаться на основе взаимного признания Арменией и Азербайджаном территориальной целостности друг друга и реинтеграцией армянонаселенной части Карабаха в Азербайджан. Принадлежность Карабаха к Азербайджану никем из посредников не оспаривается, хотя Армения и нынешние власти этой части Карабаха "всячески уклоняются от реализации формулы окончательного урегулирования конфликта". "Хотя под дипломатическим нажимом Ереван заявляет уже о признании территориальной целостности Азербайджана, однако это не подкрепляется практическими шагами. Напротив, Армения делает все для того, чтобы отложить подписание мирного договора в надежде, что в будущем сложится благоприятная для нее геополитическая ситуация. Так, заявляя о признании территориальной целостности Азербайджана, Ереван сразу выдвигает условие о создании неких "международных форматов для выработки гарантий безопасности армян Нагорного Карабаха", хотя это является прямым вмешательством во внутренние дела Азербайджана. Или же Армения, выражая готовность к строительству железной дороги в Нахичеван, заявляет, что сама будет контролировать этот маршрут, то есть исключает участие пограничных войск ФСБ РФ, как это предусмотрено в Трехстороннем заявлении (лидеров Азербайджана, Армении и РФ о 10 ноября 2020 г.)", - продолжил Алиев.

Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности, сообщил Пашинян на саммите ЕАЭС в Москве 25 мая. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ответ отметил, что у его страны нет территориальных претензий к Армении. Однако затем Пашинян и Алиев вступили в перепалку по поводу Зангезурского и Лачинского коридоров, а 28 мая президент Азербайджана пригрозил провести спецоперацию для восстановления законности в Нагорном Карабахе. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики в Баку и Ереване отметили, что угрозы Алиева отдаляют подписание мирного договора, а переговоры по этому вопросу зашли в тупик. 4 июня секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что Армения отказалась от контроля за транспортным сообщением пограничной службой ФСБ России при будущем разблокировании экономических и транспортных связей с Азербайджаном, говорится в публикации Aysor.Am

Также он назвал военной провокацией Армении события 15 июня, когда на пропускном пункте "Лачин" был ранен азербайджанский пограничник". "Обстрел азербайджанского пропускного пункта по сути никакого практического значения для Армении не имел. Мост расположен на азербайджанской территории, строила мост азербайджанская сторона. Водружение флага на противоположной стороне моста ничего не меняло для Армении. Все равно мост контролируется Азербайджаном. Зачем же надо было стрелять, зная, что Азербайджан ответит? Ясно, что целью является нагнетание обстановки, чтобы если и не сорвать, то отложить или изменить предмет переговорного процесса", - отметил Алиев.

Азербайджан 15 июня заявил о ранении пограничника в результате обстрела армянскими военными пункта пропуска "Лачин". Армения сообщила, что перестрелка произошла из-за попытки азербайджанских солдат установить флаг. Минобороны Армении сообщило об обстреле позиций в районе села Тех азербайджанскими военными, по данным погранслужбы Армении, ранения получил один пограничник.

Алиев счел более масштабную эскалацию "весьма вероятной". "Всю логику событий последних лет следует рассматривать в контексте принципа "принуждение к миру". Именно нежелание Армении возвращать Азербайджану хотя бы пять районов вокруг Нагорного Карабаха привело к войне 2020 года. Силовой путь Азербайджана по освобождению своих территорий, если не считать дипломатической риторики, не вызвал возражений у мировых центров силы, ибо Баку действовал в рамках международного права. То же самое касается событий последних месяцев на Лачинской дороге. Баку последовательно добивался контроля над дорогой для пресечения военных поставок в Карабах и вывоза из региона добываемых там драгоценных металлов и другого сырья полезных ископаемых. Это привело к логическому результату - установке погранично-пропускного пункта. Опять-таки никто серьезно не мешал Азербайджану, в обеспечении суверенных прав. Против Баку не только не применили каких-либо санкций, но и даже в этом направлении не было никаких серьезных инициатив, если не считать тщетных усилий каких-то лоббистских групп в парламентах", - сказал Алиев.

Военный сценарий развития событий, хотя и "нежелателен, но вполне реален", отметил он. Аналитик не исключил, что нынешние инциденты могут привести к проведению Азербайджаном локальных операций в Карабахе. "Положение о выводе армянских войск из Карабаха трехстороннего заявления до сих пор не выполнено. С другой стороны, Карабах международно-признанная территория Азербайджана и любые военные формирования, не подчиняющиеся Баку, считаются легитимными целями", - отметил Алиев.

По его мнению, возможная военная операция не повлечет какого-либо серьезного международного давления на Баку, отметил Алиев. Он напомнил, что Баку уже проводил подобные локальные операции, в частности по установления контроля над высотой Фаррух на востоке Карабаха в марте 2022 года , занятию высот в Шушинском, Лачинском и Кельбаджарском районах летом 2022 года и высот вокруг грунтовых дорог в Шушинском районе в марте текущего года.

"Азербайджан признает за карабахскими армянами права, обеспеченные своей Конституцией, и в рамках этого гарантирует их безопасность. Одновременно Баку готов решить все вопросы энерго-, газо-, водоснабжения региона, реализаций социальных и экономических программ. Это позиция принимается международным сообществом. Нейтрализация военных формирований в регионе откроет путь для реинтеграции армян Карабаха. В этом контексте Баку может пойти на сотрудничество с международными структурами в плане использования европейского опыта организации деятельности общин национальных меньшинств", - сказал Алиев.

Азербайджан, несмотря на видимую жесткую риторику, не заинтересован в продвижении своих интересов военным путем. Для Баку не составит серьезных усилий провести новую военную операцию для восстановления контроля над всем Карабахом. Однако силовой путь чреват определенными репутационными потерями, усилением международного давления. Поэтому Азербайджан отнюдь не желает военной эскалации и отдает предпочтение к активной многовекторной дипломатии.

На вероятность перерастания военных инцидентов на границе в более масштабные боестолкновения указал и член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы. "Это, конечно, отбросит мирный процесс далеко назад. Бенефициаром такого развития событий является Россия. В рамках Вашингтонского и Брюссельского формата удалось существенно приблизить Армению и Азербайджан к миру. Главное преимущество этих форматов в том, что модераторы позволяют сторонам напрямую общаться и это повышает взаимное доверие и предопределяет эффективность переговоров. Россия же, напротив стремится не позволить сторонам вести диалог напрямую, чтобы сохранить влияние на процесс", - сказал Джуварлы корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, несмотря на дрейф политического руководства Армении в сторону Запада, в стране все еще сильно влияние Кремля на госаппарат, силовые структуры."Посредством этого влияния и могут быть инициированы вооруженные инциденты. Ведь достаточно грубо говоря открыть стрельбу на одном участке и это вызовет ответную реакцию и нередко, непропорциональную и дальше – больше", - отметил он.

По его мнению, военная эскалация невыгодна ни Армении, ни Азербайджану. "Армения по военному потенциалу многократно уступает Азербайджану и понимает, что масштабные бои приведут к новым тяжелым потерям. Азербайджан также, несмотря на видимую жесткую риторику, не заинтересован в продвижении своих интересов военным путем. Для Баку не составит серьезных усилий провести новую военную операцию для восстановления контроля над всем Карабахом. Однако силовой путь чреват определенными репутационными потерями, усилением международного давления. Поэтому Азербайджан отнюдь не желает военной эскалации и отдает предпочтение к активной многовекторной дипломатии", - отметил Джуварлы.

Вообще, по его словам, в политике Москвы просматриваются противоположные тренды. "С одной стороны, Россия, понимая, что уже не сможет сохранить монополию на посредничество, хочет достижения каких-либо результатов в мирному процессе между Арменией и Азербайджаном - хотя бы на одном треке, к примеру вопросе разблокирования транспортных коммуникаций и открытия железнодорожного коридора из Азербайджана в Нахичеван через Армению. Это выгодно и самой России, которая получает прямое железнодорожное сообщение с Ираном (через Нахичеван) и Арменией. С другой стороны, Москва опасается комплексного решения конфликта под патронажем Запада", - отметил Джуварлы, пояснив, что усиление влияния США и ЕС в регионе не позволит России сохранить господствующие позиции на Южном Кавказе.

Геополитическая конкуренция между Россией и Западом в регионе в конечном итоге тормозит мирный процесс, уверен Джуварлы."Россия стремится любой ценой сохранить свое влияние в регионе. А Запад добивается вытеснения России из региона, полностью исключая ее роль в мирном процессе", - заключил он.

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