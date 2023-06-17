Азербайджан обвинил Армению в серии обстрелов

17 июня 2023, 17:49

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Позиции азербайджанской армии несколько раз были обстреляны армянскими военными, заявило Минобороны Азербайджана. Военное ведомство Армении обвинило азербайджанскую сторону в распространении дезинформации.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана заявило, что сегодня утром армянские военные подвергли интенсивным обстрелам позиции азербайджанской армии в Гедабейском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях. Армянское военное ведомство назвало это заявление дезинформацией.

Министерства обороны Азербайджана и Армении регулярно сообщают о нарушении режима прекращения огня на границе двух стран. Так, 16 июня Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций со стороны Армении и с территорий, подконтрольных властям Нагорного Карабаха. Военное ведомство Армении обвинило азербайджанских военных в обстреле стройплощадки металлургического завода в Ерасхе.

Сегодня с 14.30 до 14.55 (с 13.30 до 13.55 мск) подразделения вооруженных сил Армении вновь подвергли интенсивному обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском и Лачинском направлениях, сообщило Минобороны Азербайджана.

"Подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры", - говорится в публикации на сайте министерства.

Кроме того, "члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы", в гражданской одежде попытались "установить долговременные фортификационные сооружения" перед позициями азербайджанской армии в Агдамском направлении, отмечается в сообщении.

Армия обороны Нагорного Карабаха – официальное название вооруженных сил непризнанной республики, которые Азербайджан считает незаконными вооруженными формированиями. На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

"В результате неотложных мер, принятых нашими подразделениями, работы были немедленно остановлены", - заявило Минобороны.

В 17.19 мск ведомство опубликовало новое сообщение о нарушении перемирия. "Примерно в 16:00 (15 мск) подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района подвергли интенсивному обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Бязирхана Кельбаджарского района. Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении, - говорится в публикации.

Минобороны Армении отвергло одно из обвинений. "Министерство обороны Азербайджана во второй раз за сегодняшний день распространило дезинформацию. Сообщение МО Азербайджана о том, что на восточном и юго-восточном участках границы подразделения ВС Армении сегодня с 14:30 до 14:55 открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, не соответствует действительности. МО Азербайджана создает информационную основу для очередной провокации", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Информацию об обстрелах, произошедших около 15 мск, министерство, по состоянию на 17.49 мск, не прокомментировало на своем сайте.

Минобороны Нагорного Карабаха, по состоянию на 17.49 мск, также не прокомментировало на своем сайте заявление азербайджанской стороны.

Напомним, 15 июня Азербайджан обвинил армянских военных в ранении пограничника. Армения в свою очередь заявила, что армянский пограничник ранен в Сюникской области в результате обстрела с азербайджанской стороны.

Нарушениями режима прекращения огня Баку пытается вынудить Ереван отказаться от требования гарантий безопасности армян Нагорного Карабаха, при этом Армения не готова к обострению конфликта, рассказали 16 июня "Кавказскому узлу" армянские политологи. Участившиеся перестрелки на границе способны привести к широкомасштабным боевым действиям азербайджанских войск в Карабахе, хотя Баку не заинтересован идти силовым путем из-за репутационных рисков, указали азербайджанские аналитики.

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