Азербайджан заявил об интенсивных обстрелах со стороны Армении

17 июня 2023, 14:20

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Армянские военные на трех участках границы подвергли интенсивным обстрелам азербайджанские позиции, заявило Минобороны Азербайджана. Армянское военное ведомство отвергло обвинения.

Как писал "Кавказский узел", министерства обороны Азербайджана и Армении регулярно сообщают о нарушении режима прекращения огня на границе двух стран. Так, 16 июня Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций со стороны Армении и с территорий, подконтрольных властям Нагорного Карабаха. Военное ведомство Армении обвинило азербайджанских военных в обстреле стройплощадки металлургического завода в Ерасхе.

Днем ранее, 15 июня, Азербайджан обвинил армянских военных в ранении пограничника. Армения в свою очередь заявила, что армянский пограничник ранен в Сюникской области в результате обстрела с азербайджанской стороны.

Сегодня с 10.45 мск подразделения азербайджанской армии в Гедабейском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях подвергались интенсивному обстрелу с позиций армянской армии из стрелкового оружия различного калибра, сообщило Минобороны Азербайджана.

"Азербайджанская армия принимает адекватные ответные меры по всем указанным направлениям", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Минобороны Армении отвергло обвинение. "Распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что на восточном и юго-восточном участках границы подразделения ВС Армении сегодня с 10:45 открыли огонь по азербайджанским позициям, является очередной дезинформацией. МО Азербайджана создает основу для очередной провокации", - заявило ведомство на своем сайте.

Нарушениями режима прекращения огня Баку пытается вынудить Ереван отказаться от требования гарантий безопасности армян Нагорного Карабаха, при этом Армения не готова к обострению конфликта, рассказали 16 июня "Кавказскому узлу" армянские политологи. Участившиеся перестрелки на границе способны привести к широкомасштабным боевым действиям азербайджанских войск в Карабахе, хотя Баку не заинтересован идти силовым путем из-за репутационных рисков, указали азербайджанские аналитики.

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