Обманутая дольщица провела пикет в Махачкале

13 июня 2023, 14:18

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В Махачкале перед зданием правительства местная жительница провела сегодня одиночный пикет с требованием, чтобы власти помогли обманутым дольщикам, проблема со строительством многоквартирного дома которых не решается более пяти лет.

Видео, на котором показана участница одиночного пикета в Махачкале перед зданием правительства, было опубликовано сегодня в Telegram-канале газеты "Черновик".

"Одиночный пикет прошел в Махачкале, на центральной площади. Требование пикетчика к властям – встреча с главой Дагестана Сергеем Меликовым. На плакате указано, что пикетчик представляет интересы обманутых дольщиков (96 семей), которые остались без квартир и их вопрос не решается с 2007 года", – сказано в описании ролика.

Видео снимает мужчина. "Никто не хочет помогать нам, вот выходим по одному", – пояснил он.

К публикации помимо видео также прикреплена фотография, на которой показано, что к девушке подошли полицейские. Также вместе с ними около нее стоят несколько человек в гражданской одежде. Была ли задержана пикетчица и с какой целью к ней подошли силовики, об этом не сообщается.

На 13.45 мск на сайте главы и правительства Дагестана нет комментариев относительно пикета обманутой дольщицы.

"Кавказский узел" также писал, что 13 февраля глава Дагестана Сергей Меликов распорядился, чтобы муниципальные чиновники собрали и представили правительству информацию обо всех обманутых дольщиках, чтобы власти Дагестана решили эту проблему.

Напомним, в Дагестане обманутые дольщики регулярно жалуются на равнодушие чиновников к их проблеме. Так, 27 января было опубликовано видеообращение к Меликову, в котором дольщики из Дербента попросили о помощи. Дом по улице Сальмана должны были сдать еще в 2016 году, но он до сих пор не достроен, а власти города не решают проблему, пожаловались они.

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, собраны "Кавказским узлом" в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

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