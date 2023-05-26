Обманутая дольщица провела пикет в Махачкале

26 мая 2023, 14:02

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Жительница Дагестана Гульгез Гаджиева на одиночном пикете в Махачкале призвала власти обратить внимание на проблему обманутых дольщиков.

Как писал "Кавказский узел", в 2018 году суд в Махачкале приговорил к девяти годам колонии и штрафу местного жителя, который продал 78 дольщикам квартиры в трех строящихся многоэтажках. Компания, одним из учредителей которой он являлся, не имела разрешения на строительство, и своих квартир дольщики так и не дождались, решил суд.

75-летняя Гульгез Гаджиева 25 мая провела одиночный пикет на площади у здания правительства Дагестана, сообщает "Черновик". Пожилая женщина попросила встречи с главой Дагестана Сергеем Меликовым. Она хочет "вернуть хоть что-то из того, что вложила в стройку", говорится в публикации в телеграм-канале издания.

Силовики взяли у пикетчицы объяснение и попросили её "сегодня больше не становиться в пикет". "Она и мы – обманутые дольщики. Нас то вносят в списки, то исключают из них. К ней вышли с Белого дома (правительства Дагестана. – Прим. "Кавказского узла"), взяли бумаги, обещали передать. И ответить. Но нам тянуть время нельзя: наша арбитражная управляющая пытается продать за минимальную цену с торгов наши земли: два участка, за которые мы воевали столько лет!" – приводятся в публикации слова читателя издания.

Один участков находится на проспекте Аметхана Султана, второй на проспекте Насрудтинова, сообщил читатель. "Если не ответят и не примут решения, то с понедельника [29 мая] все будем выходить на пикеты по очереди. А сегодня пошла женщина подать прошение о выходе на митинг всех. Не разрешат, наверное, но хоть попытаемся", - говорится в публикации.

Советы тем, кто пострадал от обмана при долевом строительстве или хочет избежать подобных проблем, собраны в справке "Кавказского узла" "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

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