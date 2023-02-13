Меликов потребовал информации обо всех обманутых дольщиках в Дагестане

13 февраля 2023, 19:09

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Муниципальные чиновники должны до 1 марта собрать и предоставить правительству информацию обо всех обманутых дольщиках, чтобы власти Дагестана решили эту проблему, распорядился глава республики Сергей Меликов.

Как писал "Кавказский узел", 27 января было опубликовано видеообращение к главе Дагестана Сергею Меликову, в котором дольщики из Дербента попросили о помощи. Дом по улице Сальмана должны были сдать еще в 2016 году, но он до сих пор не достроен, а власти города не решают проблему, пожаловались дольщики.

Сергей Меликов распорядился собрать информацию об обманутых дольщиках по всему Дагестану для дальнейшего решения проблемы, сообщила сегодня пресс-служба администрации главы Дагестана.

До 1 марта все муниципалитеты должны представить информацию в Минстрой республики, контроль возложен на премьер-министра Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова, отмечается в сообщении в телеграм-канале администрации.

"Все эти граждане вложили деньги в строительство и до сих пор не получили жилье. Люди ждут выполнения обязательств, и мы должны способствовать скорейшему решению их проблемы", – приводятся в публикации слова Сергея Меликова.

Напомним, в октябре 2021 года пайщики, дольщики и сами застройщики жаловались на снос построенных многоэтажных домов. Они собрались у здания правительства Дагестана и потребовали прекратить уголовное преследование застройщиков и снос зданий.

Дагестанские чиновники в борьбе с самостроями сносят даже дома, возведение которых узаконено через суд, и не учитывают интересы покупателей квартир, указали участники акции.

В январе 2021 года суд приговорил к двум годам колонии жителя Махачкалы, признав его виновным в хищении 4,5 миллиона у дольщиков. По данным прокуратуры, мужчина собрал деньги с дольщиков на покупку квартир в многоэтажном доме, не имея разрешительных документов на строительство.

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, собраны "Кавказским узлом" в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

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