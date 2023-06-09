Мобилизованный из Приморско-Ахтарска погиб на Украине

09 июня 2023, 13:10

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В военной операции на Украине погиб мобилизованный житель Приморско-Ахтарска Руслан Подгребной, сообщил глава района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 150 жителей Кубани.

Как писал "Кавказский узел", к 8 июня власти официально подтвердили гибель в военной операции на Украине не менее 149 жителей Краснодарского края.

Семье погибшего в военной операции 24-летнего Руслана Погребного передан орден Мужества, сообщил глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко, на публикацию которого сегодня обратило внимание 93.ru.

Чиновник сообщил о встрече с родственниками погибшего 8 июня в своем телеграм-канале. "Руслан родился в Приморско-Ахтарске. […] В 2017 году окончил Приморско-Ахтарский техникум индустрии и сервиса, после чего был призван на срочную военную службу. 22 сентября 2022 года был призван по мобилизации на должность командира отделения зенитно-ракетного взвода. Погиб 3 февраля 2023 года, выполняя боевую задачу в специальной военной операции", - говорится в публикации.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 150 жителей Кубани.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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