Два военных с Кубани убиты на Украине

08 июня 2023, 15:23

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Василий Луговой и Василий Рафаилов погибли в военной операции, сообщили власти Выселковского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 149 жителей Краснодарского края.

"Кавказский узел" писал, что Анастас Фомаиди стал 147-м военным из Краснодарского края, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Василий Луговой погиб на Украине, посмертно его родным передан орден Мужества сообщила 7 июня администрация Выселковского района в своем Telegram-канале.

Днем ранее районные власти сообщили о передаче награды родным другого погибшего - Василия Рафаилова.

Рядовой Василий Рафаилов родом из станицы Березанской. Он был наводчиком мотострелкового отделения мотострелкового взвода. Ему было 37 лет, сообщила 10 марта районная газета "Власть Советов" в своем Telegram-канале.

Василий Луговой был кадровым офицером, похоронен 28 февраля в станице Березанской, говорится в публикации в Telegram-канале издания от 28 февраля.

Таким образом, с начала специальной военной операции официально подтверждена гибель не менее 149 военных из Краснодарского края. Власти и силовики на 15.00 мск 8 июня сообщили о гибели на Украине не менее 2054 жителей юга России, в том числе 1107 военных из СКФО и 947 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, погибших в ходе спецоперации, составленный на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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