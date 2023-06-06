Мэрия Анапы сообщила о гибели военного на Украине

06 июня 2023, 22:58

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Гвардии сержант Анастас Фомаиди погиб на Украине, сообщила мэрия Анапы. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 147 жителей Краснодарского края.

"Кавказский узел" писал, что Максим Шведун, Данил Тютюнов и Александр Мачуга погибли в военной операции на Украине, общее число жителей Краснодарского края, о гибели которых сообщали власти, достигло 146.

Сегодня на здании анапского индустриального техникума открыли мурал в память об Анастасе Фомаиди, погибшем в ходе военной операции на Украине, сообщила сегодня мэрия Анапы в своем Telegram-канале. Как следует из информации на мурале, фотография которого приложена к сообщению, ему было 28 лет, погиб 9 октября 2022 года.

Гвардии сержант Анастас Фомаиди служил по контракту механиком расчета автоматических средств управления десантно-штурмового взвода. У него остались жена и сын, говорится в публикации газеты "Анапское Черноморье" от 17 мая.

Таким образом, с начала специальной военной операции официально подтверждена гибель не менее 147 жителей Краснодарского края. Власти и силовики на 22.40 мск 6 июня сообщили о гибели на Украине не менее 2045 жителей юга России, в том числе 1101 жителя СКФО и 944 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, погибших в ходе спецоперации, составленный на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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