Власти сообщили о гибели на Украине трех жителей Кубани

01 июня 2023, 06:23

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Максим Шведун, Данил Тютюнов и Александр Мачуга погибли на Украине, сообщили власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 146 жителей Краснодарского края.

"Кавказский узел" писал, что Роман Пшихачев и Григорий Караченцев погибли на Украине. Общее число жителей Кубани, гибель которых на Украине подтвердили власти, достигло 143.

О гибели Максима Шведуна стало известно из отчета об открытии мемориальной доски. Максим окончил среднюю общеобразовательную школу №22 Приморско-Ахтарска, в 2014 году заключил контракт на службу, был начальником смены газообеспечения батальона аэродромно-технического обеспечения. Участвовал в в военной операции в Сирии и в деятельности миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Погиб 6 марта 2022 года, сообщил 31 мая глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко в своем Telegram-канале. Как следует из фотографии мемориальной доски, приложенной к сообщению, Шведуну было 29 лет.

Военнослужащий Данил Тютюнов, выпускник академии материально-технического обеспечения им. Хрулева, погиб в военной операции на Украине, сообщила администрация Кропоткина. Ему было 28 лет, он был похоронен 22 мая, говорится в сообщении мэрии в Telegram-канале.

Боец ЧВК "Вагнер" Александр Мачуга погиб в ходе военной операции, сообщила администрация Новоленинского сельского поселения 21 мая на своей странице в соцсети "Вконтакте". Другие подробности о погибшем в сообщении не указаны.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 146 жителей Краснодарского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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