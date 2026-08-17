Объявление Халидова в розыск стало попыткой скрыть причастность силовиков к его исчезновению

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Объявление сотрудника полиции из Чечни Ясина Хаидова в розыск является попыткой скрыть реальные обстоятельства его задержания на границе с Казахстаном и последующего исчезновения. Выезд из страны, чтобы не участвовать в боевых действиях, для действующих контрактников и силовиков сопряжен с рисками, добиваться прекращения службы по состоянию здоровья — более действенный способ, указали правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", Следком Чечни по статье об убийстве расследует дело об исчезновении сотрудника полиции Ясина Халидова. В объявлении о розыске указано, что он вышел из дома в Шали и больше не вернулся, о его задержании на границе России и Казахстана при этом не упоминается.

20 мая 2023 года 19-летний сотрудник полиции из Чечни Ясин Халидов был задержан пограничниками на автомобильном пункте пропуска Исилькуль в Омской области при попытке перехода российско-казахстанской границы. Ранее он попытался уволиться со службы, чтобы не возвращаться в зону СВО. Правозащитники заявили, что Халидову в республике угрожает опасность. Сотрудники полиции Чечни не сообщили адвокатам о местонахождении Ясина Халидова, задержанного при попытке выехать в Казахстан. Адвокат Александр Немов подал жалобы в полицию, прокуратуру и управление ФСБ по Чечне в связи с исчезновением Халидова после задержания.

Следствие по делу Халидова пытается скрыть обстоятельства его исчезновения

Правозащитник, знакомый с ситуацией Ясина Халидова считает объявление в розыск попыткой скрыть реальные обстоятельства его задержания и последующего исчезновения.

"Тут вытекает один ответ - следственные органы боятся проводить расследование", - заявил он.

На первоначальные жалобы, поданные в МВД, прокуратуру и ФСБ по Чечне еще в мае 2023 года были получены несколько отписок, не имеющие реального отношения к делу. С материалами никого не ознакомили

По словам правозащитника, в настоящее время защита Халидова фактически не может никак повлиять или даже хотя бы что-то узнать о расследовании.

"На первоначальные жалобы, поданные в МВД, прокуратуру и ФСБ по Чечне еще в мае 2023 года были получены несколько отписок, не имеющие реального отношения к делу. С материалами никого не ознакомили. А без доступа к делу нет возможности дальше вести работу. Кроме того, родственники Халидова не выходят на связь и не общаются ни с кем", - пояснил он.

Председатель Комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина* в самом объявлении в розыск Халидова не видит ничего особенного.

"Обычно возбуждают уголовное дело по факту возможного убийства. Это стандартная практика. Но то, что обстоятельства пропажи Халидова связаны с силовиками, как обычно, этого не замечают", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

История Халидова действительно типична для Чечни.

"Но сейчас можно ожидать у нас всего и где угодно", - заключила Ганнушкина*.

Правозащитник назвал увольнение по состоянию здоровья одним из немногих способов покинуть службу

Директор правозащитной группы "Гражданин. Армия. Право"* Сергей Кривенко* сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что есть случаи, когда "военнослужащие, которые находятся в зоне СВО "в какой-то момент не выдерживают и по разным причинам, некоторые, и по соображениям совести, сознательно, или не очень, отказываются уже от военной службы".

"Кто-то из них пытается уехать из страны. Кому-то даже удается выехать. По нашим оценкам, несколько сотен человек сейчас находятся в Казахстане, в Армении и других странах. И буквально десятку человек удается легализоваться в Европе, получить убежище, например, во Франции через суды. Но это очень сложная процедура", - указал он.

По словам собеседника, часть самовольно оставивших военную службу даже готовы сесть в тюрьму, лишь бы не возвращаться в зону боевых действий.

«Увольнение из армии, с военной службы невозможно сейчас, по указу Путина от 21 сентября 2022 года. Кроме посадки в тюрьму, выслуги лет до 65 и кроме ранения серьезного.По остальным причинам, практически невозможно. И поэтому многие не выдерживают и убегают. Не только в Чечне, а по всей стране. Многие из них, по состоянию здоровья, пытаются уволиться. Поэтому есть такая методика, что надо уехать каким-то образом в материковую часть (имеются в виду регионы, входившие в состав РФ до 2014 года) России. Собрать медицинские документы, пройти обследование где-то в независимых организациях. И уже с этим пакетом идти сдаваться в военную прокуратуру, в военно-следственные отделы", - рассказал он.

Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября 2022 года. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина. При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".

П его словам, есть и те, кто пишут рапорт об отказе от участия в боевых действиях. "Это уголовная статья, 332-ая статья. Но они предпочитают сесть в тюрьму. Если правильно и грамотно все сделать, то можно получить по минимуму 2-3 года. Хотя по этой статье могут и 10 лет дать. Кто-то просто приходит и заявляет о самоволке и хочет получить наказание по 337 статье УК. Тут нужны юристы и адвокаты, которые помогут грамотно всё преподнести, чтобы был не максимальный срок. Есть те, кто просто бегают в пределах РФ. Ну и те, о которых говорили, которые пытаются выбраться заграницу», - рассказал Кривенко.

24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и часть 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство.

Он также отметил, что получить наказание по 337 статье, чтобы не ехать в зону боевых действий, сложно, потому что таких военнослужащих без суда пытаются отправить сразу обратно на фронт, в штурмовые подразделения и поэтому им важно иметь адвоката

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены в российский реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.