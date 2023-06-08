Силовик из Дагестана погиб в военной операции

08 июня 2023, 20:10

Жамалодин Шамирзаев погиб на Украине, сообщил сегодня глава Казбековского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 520 силовиков из Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Магомед Алиев, Магомед Ибрагимов, Намик Айдунов, Абдулла Меджидов, Абдулла Гасабагамаев и Тайгиб Омаров погибли в военной операции на Украине. Общее число погибших на Украине силовиков из Дагестана, о гибели которых сообщали власти, достигло 519.

В зоне проведения военной операции на Украине погиб Жамалодин Шамурзаев, уроженец села Ленинаул, сообщил сегодня глава Казбековского района Гаджимурад Мусаев в своем Telegram-канале. Другие подробности о погибшем в сообщении не указаны.

Таким образом, с начала специальной военной операции официально подтверждена гибель не менее 520 жителей Дагестана. Власти и силовики на 19.50 мск 8 июня сообщили о гибели на Украине не менее 2055 силовиков с юга России, в том числе 1108 из СКФО и 947 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, погибших в ходе спецоперации, составленный на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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