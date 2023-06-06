Сын Руслана Ямадаева убит в боях на Украине

06 июня 2023, 07:37

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Во время проведения спецоперации на Украине погиб сын Руслана Ямадаева Сайд-Хусейн Ямадаев. Он завербовался в ЧВК "Вагнер" в колонии, где отбывал срок по делу о разбойном нападении, сообщили источники.

Как сообщал "Кавказский узел", бывший чеченский полевой командир, депутат Госдумы и Герой России Руслан Ямадаев был убит 24 сентября 2008 года на Смоленской набережной в Москве. Киллер расстрелял его через опущенное стекло бронированного автомобиля. Тяжелые ранения получил находившийся с Ямадаевым в одной машине бывший военный комендант Чечни генерал Сергей Кизюн. 18 октября 2010 года суд приговорил к 20 годам заключения за убийство Ямадаева жителя Чечни Асланбека Дадаева, его сообщники Элимпаш Хацуев и Тимур Исаев были приговорены к 15 и 14 годам заключения. 6 июня 2011 года стало известно, что Верховный суд России оставил без изменения приговор Дадаеву, Хацуеву и Исаеву.

Ямадаевы – не менее известный, чем Кадыровы, чеченский клан. Бывший командир батальона "Восток" Сулим Ямадаев был убит в 2009 году, а бывший депутат Госдумы Руслан (Халид) Ямадаев – годом ранее в Москве. Иса и Бадруди Ямадаевы выражали уверенность в том, что за этими преступлениями стоят власти Чечни. Рамзан Кадыров свою причастность к этим преступлениям категорически отрицал. На "Кавказском узле" в разделе "Персоналии" опубликованы биографии Руслана Ямадаева и Сулима Ямадаева.

Во время спецоперации на Украине погиб Сайд-Хусейн Ямадаев – сын бывшего чеченского полевого командира, депутата Госдумы и Героя России Руслана Ямадаева, сообщил 5 июня оппозиционный властям Чечни Telegram-канал Niyso.

Сайд-Хусейн Ямадаев отбывал срок заключения в колонии, где завербовался в ЧВК "Вагнер". Информацию о похоронах Ямадаева в Гудермесе подтвердили источники, передали 5 июня "Кавказ. Реалии"*.

В декабре 2021 года Сайд-Хусейн Ямадаев записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину с жалобой на нарушение прав заключенных в колонии №2 в Ульяновской области. В ролике он напомнил Путину, что он сын Героя России, бывшего депутата Госдумы. Сайд-Хусейн Ямадаев был приговорен к 11 годам заключения по делу о разбойном нападении на бизнесмена в Москве в 2014 году, сообщило издание 22 декабря 2021 года.

В карточке дела на сайте Одинцовского горсуда Московской области указано, что Ямадаев был признан виновным в похищении документов, применении насилия в отношении представителя власти, грабеже, причинении легкого вреда здоровью и в разбое.

Когда Ямадаев находился в можайском СИЗО, в соцсети Instagram* были опубликованы фотографии из его камеры, на которых были показаны плазменный телевизор, холодильник и электроплита. На других снимках Ямадаев со своим сокамерником будто бы распивают алкоголь, на столе также видна клубника. Кроме того в соцсети были опуликованы совместные селфи Ямадаева с сотрудниками СИЗО. После появления снимков в соцсети прокуратура назначила проверку, сообщил 30 мая 2016 года Life.ru.

Напомним, весной 2008 года между бывшими сподвижниками президента Чечни Ахмата Кадырова братьями Ямадаевыми и главой республики Рамзаном Кадыровым обострился конфликт после того, как группа военнослужащих батальона "Восток", под командованием младшего из Ямадаевых – Бадрудди, не уступила дорогу кортежу Кадырова. Дело едва не дошло до кровопролития, но ситуацию разрядил сам Рамзан Кадыров, лично переговорив с Бадрудди Ямадаевым.

Однако практически сразу же после этого подразделения МВД Чечни блокировали базу батальона "Восток" под Гудермесом, а также квартал в Гудермесе, в котором проживала семья Ямадаевых, требуя немедленной выдачи Бадрудди Ямадаева. Затем Бадрудди и Сулим Ямадаевы были объявлены в розыск, им вменили ряд тяжких преступлений, в том числе похищения и убийства людей. Сулим Ямадаев был отстранен от должности командира батальона "Восток", а затем было расформировано и само это подразделение.

28 марта 2009 года в Дубае было совершено покушение на Сулима Ямадаева. 23 августа 2010 года Иса Ямадаев сообщил, что Сулим, находившийся после покушения в состоянии комы, был по решению семьи отключен от поддерживающей жизнь аппаратуры, в результате чего скончался.

В конце июля 2009 года покушение было совершено также и на Ису Ямадаева. В 2010 года Иса Ямадаев помирился с Рамзаном Кадыровым, однако, по мнению опрошенных "Кавказским узлом" аналитиков, это примирение было формальным.

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