Шесть жителей Дагестана убиты на Украине

07 июня 2023, 15:40

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Магомед Алиев, Магомед Ибрагимов, Намик Айдунов, Абдулла Меджидов, Абдулла Гасабагамаев и Тайгиб Омаров погибли на Украине, сообщили власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 519 жителей Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Арсен Байрамов стал 513-м жителем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Магомед Алиев погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Кизилюрта. Он служил старшим оператором противотанкового ракетного комплекса, погиб попав под минометный обстрел в населенном пункте Гуляйполе Запорожской области.

Магомед Алиев родился в Кизилюрте, после школы был призван в армию и 2 года служил в зенитных войсках. Перед началом военной операции работал в строительной компании, откуда его направили в Мариуполь и Мелитополь со стройматериалами, после чего, в марте этого года принял решение отправиться добровольцем. Магомеду было 34 года, у него остались жена и дети, говорится в сообщении на сайте городской администрации.

В Чародинском районе похоронен уроженец села Ценеб Магомед Ибрагимов, сообщила районная администрация. Магомед с 2013 года служил в Каспийской флотилии, ему было 45 лет. У погибшего остались жена и двое детей, сообщила 6 июня районная администрация в своем Telegram-канале.

Уроженец села Куруш Намик Айдунов погиб в ходе военной операции,его родным передан орден Мужества, сообщила администрация Хасавюртовского района в своем Telegram-канале 6 июня.

Власти Каякентского района, отчитываясь о встрече с участниками военной операции, упомянули, что на Украине погибли три выпускника Первомайской школы - Абдулла Меджидов, Абдулла Гасабагамаев и Тайгиб Омаров, следует из сообщение в Telegram-канале районной администрации от 5 июня.

Таким образом, с начала специальной военной операции официально подтверждена гибель не менее 519 жителей Дагестана. Власти и силовики на 15.40 мск 7 июня сообщили о гибели на Украине не менее 2052 жителей юга России, в том числе 1107 жителей СКФО и 945 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, погибших в ходе спецоперации, составленный на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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