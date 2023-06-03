Военный из Докузпаринского района погиб на Украине

03 июня 2023, 09:56

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Арсен Байрамов из села Мискинджа погиб в ходе военной операции, сообщили власти Докузпаринского района. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 513 жителей Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 июня стало известно о гибели в ходе военной операции Вагида Шашуева и Магомедгаджи Шамилова. На эту дату была официально подтверждена гибель в ходе спецоперации на Украине как минимум 512 жителей Дагестана.

В ходе спецоперации на Украине погиб военнослужащий из села Мискинджа в Докузпаринском районе Арсен Байрамов, сообщила 30 мая на своем сайте администрация района.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 513 жителей Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.