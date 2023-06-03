03 июня 2023, 09:56

Военный из Докузпаринского района погиб на Украине

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Арсен Байрамов из села Мискинджа погиб в ходе военной операции, сообщили власти Докузпаринского района. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 513 жителей Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 июня стало известно о гибели в ходе военной операции Вагида Шашуева и Магомедгаджи Шамилова. На эту дату была официально подтверждена гибель в ходе спецоперации на Украине как минимум 512 жителей Дагестана.

В ходе спецоперации на Украине погиб военнослужащий из села Мискинджа в Докузпаринском районе Арсен Байрамов, сообщила 30 мая на своем сайте администрация района.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 513 жителей Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Похоронен погибший на Украине житель Дагестана", "Участник протестов против мобилизации в Махачкале приговорен к условному сроку", "Власти признали гибель на Украине не менее 1650 жителей юга России".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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