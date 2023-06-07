Житель Волгоградской области погиб в военной операции

07 июня 2023, 07:47

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В военной операции на Украине погиб Геннадий Бугаец из Михайловки, сообщили в военкомате. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 373 жителей Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 6 июня была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 372 жителей Волгоградской области.

В военной операции на Украине погиб 26-летний боец ЧВК "Вагнер" Геннадий Бугаец из Михайловки, информацию об этом подтвердили в военном комиссариате, сообщило 6 июня V1.ru.

"Погиб в «Вагнере», завтра [7 июня] будут похороны. Ушел туда из колонии, был осужден в конце прошлого года, значит, забрали в этом году. Почетного караула не будет", - приводит издание слова сотрудника военкомата.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 373 жителей Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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