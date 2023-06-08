Условия содержания медведей в дагестанском селе возмутили пользователей соцсети

08 июня 2023, 08:15

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Житель села Зурилаудимахи в Левашинском районе снял на видео двух медведей в клетке. По его словам, животные голодные и содержатся в антисанитарии. Просмотревшие этот ролик пользователи соцсети призвали наказать хозяина медведей за жестокое обращение.

Ролик, на котором показаны два медведя в клетке, был опубликован 5 июня в Instagram-паблике* golos.dagestana.

На кадрах животные едят траву. "Медведей посадили в маленькую клетку, без воды и еды в такие жаркие, знойные дни. Они буквально накидывались на зеленую траву от голода, плюс полнейшая антисанитария. Примите во внимание, жалко мишек. Адрес Зурилаудимахи, Левашинский район", – сказано в описании видео.

Этот пост в Instagram-паблике* golos.dagestana на 08.15 мск 8 июня набрал 3985 просмотров и 343 комментария. Большая часть их авторов потребовала наказать хозяина животных.

"Бедные. Разве медведи едят траву! Наказать хозяев надо", – написала milady_29.

"Бедные медведи! Как можно так издеваться над животными?" – отметил пользователь vselennaya_2023.

"Какое они вообще имеют право выдавать себя за хозяев медведей? Если считаешь себя их хозяином, то и относись как положено", – подчеркнула galina.kebetova.

"Минприроды чем занимается все годы? Помогите животным! А природоохранная прокуратура?" – задалась вопросами angelika_anji.

"Хозяина к ним в клетку срочно надо", – сыронизировал пользователь hadizhka.98.

"Как можно такое творить, как с ними связаться? Надо пригрозить им жалобой. Если не могут достойно содержать, пусть не содержат. Давайте напишем коллективную жалобу", – призвала elvira9567.

"Почему люди такие жестокие? Слов нет", – подчеркнул пользователь m_angela__a.

"Год назад выкладывала пост про этих мишек, стали поступать угрозы (и не только) в директ. Но ничего не меняется они всё там же, всё так же", – написала lima_arova.

"В тюрьму надо сажать таких хозяев лет на 5-10, чтобы другим примером было. Взяли в моду диких животных для забавы и денег заводить. А то, что за ними ухаживать и кормить надо, их не волнует", – возмутился пользователь gost_ya_z.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность утверждений пользователей соцсети.

Напомним, на протяжении последних трех лет жители Дагестана регулярно сообщают о массовой гибели занесенных в Красную книгу тюленей. Представители властей объясняли гибель животных кислородным голоданием, выбросами газа, браконьерством и штормами.

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