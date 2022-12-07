Утилизация мертвых тюленей стала проблемой для властей Дагестана

07 декабря 2022, 01:15

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Количество погибших тюленей на побережье Каспийского моря так велико, что их утилизация затруднена, заявили местные власти. Нужно провести тщательное расследование, не зацикливаясь на выводах республиканского Минприроды, считает экоактивист Махмуд Кочкарев.

Как писал "Кавказский узел", 3 декабря управление Росрыболовства сообщило, что на берегу Каспийского моря в Махачкале найдены не менее 650 мертвых тюленей, но число погибших животных может быть больше. Специалисты приступили к выяснению причины гибели тюленей. Животные могли погибнуть из-за выброса природного газа, отметил сотрудник Росрыболовства. По данным Минприроды Дагестана, массовая гибель тюленей произошла по естественным причинам. Тем временем число мертвых животных превысило 2,5 тысячи.

В Махачкалинской межрайонной природоохранной прокуратуре по факту гибели тюленей инициирована проверка, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» 6 декабря в ведомстве.

По словам сотрудника прокуратуры, продолжается осмотр берега моря, где нашли погибших тюленей. Специалистами отобраны пробы воды, почвы, туши животных. Результаты исследования будут известны после проведенных исследований.

«Так как каспийский тюлень входит в Красную книгу России, ответственными за расследование произошедшего возлагаются на Росприроднадзор и Минприроды», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» бывший начальник отдела Волжско-Каспийского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Тимур Абдусамадов.

Он добавил, что для утилизации погибших животных у Россельхознадзора должны быть утилизационные печи и скотомогильники.

В пресс-службе дагестанского управления Россельхознадзора сообщили корреспонденту «Кавказского узла», что туши нерп с побережья полностью еще не вывезены.

«Их очень много, нерпы на всем побережье, быстро это сделать невозможно. Заниматься сбором туш должны администрации муниципалитетов, на чьей территории они найдены», - сообщил сотрудник ведомства.

Он добавил, что вопрос выбора способа утилизации в настоящее время рассматривается.

Руководитель Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что механизм утилизации погибших диких животных в республике не отработан, кремировать павших тюленей негде. Он предположил, что погибших нерп просто закопают.

Гапизов предлагает создать в Дагестане реабилитационный центр для раненых диких животных. «Мы планируем провести экспедиции к местам лежбищ тюленя, которых нужно подсчитать и чипировать. Дагестану необходим реабилитационный центр, где занимались бы ранеными и ослабленными животными, а потом выпускали на волю. Подобные центры есть в Казахстане, Иране, Владивостоке, Калининграде, Санкт-Петербурге и на Байкале», - сказал Гапизов.

В пресс-службе Минприроды Дагестана сообщили корреспонденту «Кавказского узла», что туши тюленей пока не убраны с побережья. «Готовятся рабочие группы, которые займутся сбором туш и дальнейшей утилизацией», - рассказал представитель министерства.

Экоактивист Махмуд Кочкарев рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что не являясь профессиональным биологом, ему трудно назвать причины массовой гибели тюленей, отметив, что «причины могут быть разными - и не обязательно от деятельности рук человека».

«В данном конкретном случае я ратую за проведение дальнейшего расследования, не останавливаясь на пресс-релизе Минприроды Дагестана, что тюлени умерли от естественных причин. Насколько известно, это не первый случай с массовой смертью животных и рыб в Дагестане, но это один из крупнейших случаев», - рассказал экоактивист.

Кислородное голодание могло стать причиной массовой гибели тюленей в Каспийском море. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

По ее данным, специалисты ведомства не обнаружили на трупах животных следов от рыболовных сетей или каких-то иных механических повреждений, которые могли бы вызвать гибель морских млекопитающих.

"По предварительным данным видим следы гипоксии, такого изменения в организме животного, вызванного кислородным голоданием", - рассказала о первых результатах исследований Радионова.

Также она отметила, что эксперты не обнаружили в органах погибших особей следов отравления токсинами.

Изучением гибели тюленей в Каспийском море занимаются учёные Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Прикаспийского института биологических ресурсов, Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. В Минприроды России прошло совещание по ситуации на побережье Каспия. Об этом сообщили на заседании Минприроды России.

«Специалисты 15 декабря назовут точное количество погибших животных по всему побережью. Сейчас обследуется вся территория, также пытаемся получить информацию, есть ли погибшие животные на глубине. Это будут выверенные цифры, а не примерный диапазон, который сейчас заявляют», - заявил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Напомним, что в мае 2021 года на побережье около Махачкалы и Дербента также было найдено множество погибших краснокнижных каспийских нерп. По данным Федерального агентства по рыболовству, причиной гибели 90% тюленей стала асфиксия из-за выброса природного газа, еще 10% погибли от рук браконьеров.

В декабре 2020 года на побережье Каспийского моря от Махачкалы до Дербента также были обнаружены около 300 мертвых тюленей. Росрыболовство тогда исключило версию их гибели от интоксикации тяжелыми металлами. В связи с версией о гибели животных от инфекции в дагестанское управление Россельхознадзора была направлена просьба принять решение об утилизации трупов животных. Однако ведомство заявило, что этим должны заниматься ветеринарные службы муниципалитетов, на территории которых были обнаружены мертвые животные. В Каспийском природоохранном центре, в свою очередь, указали на отсутствие крематора для утилизации тел животных.

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