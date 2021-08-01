Прокуратура потребовала от мэрии Махачкалы прекратить загрязнение Каспия

01 августа 2021, 08:22

Суд в Махачкале обязал городскую администрацию остановить сбросы неочищенных сточных вод в дренажную канаву и Каспийское море, сообщила прокуратура.

По данным надзорного ведомства, неисправные очистные сооружения, в которые из дренажной канавы поступают нечищеные сточные воды, а затем сбрасываются в Каспийское море, были обнаружены во время рейдов в районе водоохраной зоны водоема по улице Нефтегавань.

Жители близлежащих домов, государственных, муниципальных и коммерческих организаций сбрасывали неочищенные сточные воды в дренажную канаву, их последующее попадание в Каспийское море "создает угрозу массовых инфекционных заболеваний граждан, а также массовой гибели морской флоры и фауны", сообщила 31 июля на своем сайте прокуратура Дагестана.

По материалам проверки возбуждено уголовное дело по статье о загрязнении морской среды (части 1 статьи 252 УК РФ), надзорное ведомство также направило в Советский райсуд Махачкалы требование обязать мэрию принять меры по организации водоотведения (ливневых, дренажных вод) в Кировском районе города, информировала прокуратура.

Часть 1 статьи 238 УК РФ "Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", предусматривает до двух лет лишения свободы.

В результате суд поддержал прокуратуру, обязав городскую администрацию организовать водоотведение в указанном районе и ликвидировать сбросы неочищенных сточных вод в дренажную канаву и Каспийское море, сообщило ведомство.

Ранее муниципальное предприятие "Дербент 2.0", сбрасывающее неочищенные сточные воды в Каспийское море, было отмечено Росприроднадзором наряду с такими предприятиями, как "Норникель" и "Сахалинморнефтегаз", аварии на которых нанесли гигантский ущерб окружающей среде.

"Кавказский узел" писал, что с начала года в Дагестане произошло по меньшей мере пять массовых отравлений. 22 марта в Гергебильском районе за два дня в больницу поступили 23 человека с симптомами кишечной инфекции, региональный Роспотребнадзор назвал причиной массового отравления загрязненную питьевую воду . С 9 по 10 марта с признаками кишечной инфекции в Махачкале был госпитализирован 41 человек, в том числе 32 ребенка. С 22 по 24 февраля в горбольницу Каспийска с симптомами кишечной инфекции обратились 29 пациентов. Массовое отравление могла вызвать водопроводная вода, заявил тогда источник в мэрии. В начале февраля массовое отравление произошло в селе Арани Хунзахского района, там число обратившихся к врачам местных жителей достигло 95. По версии Роспотребнадзора, причиной отравления стала водопроводная вода. В январе с признаками отравления в Буйнакске к врачам обратились 359 пациентов, 251 из них – дети. Источник отравления был также найден в водопроводной воде. В поставке жителям некачественной питьевой воды был обвинен директор "Буйнакскводоканала" Абдулвагаб Шарипов, в июне его дело было передано в суд.

Со сбросом сточных вод в мае жители Дагестана связали массовую гибель нерп в Каспийском море недалеко от Махачкалы. Пользователи Instagram тогда заявили, что сброс в море неочищенных канализационных стоков должен быть прекращен. Многие тюлени стали жертвами браконьеров, указали экологи.