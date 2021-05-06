Массовая гибель тюленей в Дагестане обеспокоила пользователей соцсети

06 мая 2021, 19:00

Сброс в Каспийское море неочищенных канализационных стоков должен быть прекращен, заявили пользователи Instagram после обнаружения экологами более 150 мертвых нерп на побережье близ Махачкалы. Многие тюлени стали жертвами браконьеров, указали экологи.

"Кавказский узел" сообщал, что отряд московских и дагестанских ученых за последние два дня обнаружил на побережье Каспийского моря недалеко от Махачкалы более 150 погибших нерп. Часть животных, по данным экологов, запуталась в рыболовных сетях.

Ранее, в декабре 2020 года, на побережье Каспийского моря от Махачкалы до Дербента были обнаружены около 300 трупов тюленей. Росрыболовство исключило гибель тюленей от интоксикации тяжелыми металлами. В связи с версией о гибели животных от инфекции в дагестанское управление Россельхознадзора была направлена просьба принять решение об утилизации трупов тюленей. Однако ведомство заявило, что этим должны заниматься ветеринарные службы муниципалитетов, на территории которых были обнаружены мертвые животные. В Каспийском природоохранном центре, в свою очередь, указали на отсутствие крематора для животных.

Примерно с половины тюленей содрана шкура, а это указывает на то, что они стали жертвами браконьеров, указал Директор Института экологии и устойчивого развития ДГУ Алимурад Гаджиев.

Он также отметил, что погиб в основном молодняк. Эколог отметил и в целом "тревожное" состояние побережья. "Сети, пластмасса, покрышки, бампера от машин, ртутные лампы - чего здесь только не найти", - говорит он на видео, опубликованном сегодня на странице Каспийского экоцентра в Instagram.

Поскольку гибнет именно молодняк - тюлени годовалого и двухгодовалого возраста, - основная причина всплеска смертности не глобальная, указал генеральный директор НЭЦ "Морские млекопитающие" Андрей Болтунов.

Управление Следкома по Дагестану отчиталось сегодня на своем сайте, что начало процессуальную проверку в связи с информацией о массовой гибели тюленей.

Каспийский тюлень, или каспийская нерпа - единственное млекопитающее Каспийского моря. В апреле 2019 года правительство Дагестана распорядилось внести это животное в Красную книгу республики, при этом тюлени попали в категорию "сокращающиеся в численности и/или распространении", сообщили 26 апреля 2019 года "Зори Табасарана". В марте 2020 года федеральное Минприроды впервые за 23 года обновило Красную книгу России и внесло туда каспийского тюленя. В свою очередь, Международный союз охраны природы объявил каспийского тюленя вымирающим видом. Если в конце XIX века их численность превышала миллион особей, то в настоящее время их менее 100 тысяч, сообщило 18 апреля 2020 года на своем сайте Северо-Кавказское территориальное управление федерального агентства по рыболовству.

В Instagram-паблике mkala_ сегодня появилось видео с погибшими тюленями, трупы которых лежат на берегу.

"Проблему Каспия должны все прикаспийские государства решать подписать договор о сбросах о пополнении рыбных запасов", - призвал пользователь murad_decor. "Единственное, что может уничтожать массово живность на Каспии, это метанол, который используют при бурении нефтегазовой отрасли!" - заявил atlantic_spare_parts. "Столько туда (в Каспий. - Прим. "Кавказского узла") спустили канализационных отходов, чего еще можно было ожидать?" - написал thes1cilian.

За час, к 19.00 мск 6 мая, эта публикация собрала 3122 просмотра, 159 "лайков" и 14 комментариев. У паблика 420 тысяч подписчиков.

10 апреля министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что к работе над программой по водоочистке и водоснабжению для регионов Северного Кавказа подключились специалисты министерства строительства и ЖКХ России. Эта программа позволит минимизировать сбросы неочищенных вод в Каспийское море, указал он. 16 апреля Росприроднадзор назвал муниципальное предприятие "Дербент 2.0", сбрасывающее неочищенные сточные воды в Каспийское море, наряду с такими предприятиями, как "Норникель" и "Сахалинморнефтегаз", аварии на которых нанесли гигантский ущерб окружающей среде.

О загрязнении моря канализационными стоками напомнил и читатель паблика Каспийского экоцентра rustam001.05. "Дальше запускайте канализацию сточные воды в море", - написал он. "Флотилия, небось, опять учения проводила, торпеды свои пускала. Скоро все море вымрет", - заявил, в свою очередь daria_umm_valyadainy.

За два часа, к 19.00 мск 6 мая, эта публикация, сделанная 5 мая, собрала 137 "лайков" и 23 комментария. У паблика 937 подписчиков.

Ранее "Кавказский узел" писал и о массовой гибели других животных в Дагестане. 3 марта "Каспийский природоохранный центр" сообщил, что в Аграханском заливе и заливе "Муравейник" в пригороде Махачкалы массово гибнут лебеди, утки и другие дикие птицы. Позднее в марте в устье канала Старый Бахтемир были обнаружены около 40 мертвых пеликанов.