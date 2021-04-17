Дербентская компания названа среди основных загрязнителей природы страны

17 апреля 2021, 02:04

Муниципальное предприятие «Дербент 2.0», сбрасывающее неочищенные сточные воды в Каспийское море, отмечено Росприроднадзором наряду с такими предприятиями, как "Норникель" и «Сахалинморнефтегаз», аварии на которых нанесли гигантский ущерб окружающей среде.

Как писал "Кавказский узел", с начала года в Дагестане произошло по меньшей мере пять массовых отравлений. 22 марта в больницу Гергебильского района начали поступать пациенты с симптомами кишечной инфекции, через два дня число пострадавших составило 23 человека. Причиной массового отравления стала загрязненная питьевая вода, установил региональный Роспотребнадзор. С 9 по 10 марта с признаками кишечной инфекции в Махачкале был госпитализирован 41 человек, в том числе 32 ребенка. С 22 по 24 февраля в горбольницу Каспийска с симптомами кишечной инфекции обратились 29 пациентов. Массовое отравление могла вызвать водопроводная вода, заявил тогда источник в мэрии. В начале февраля массовое отравление произошло в селе Арани Хунзахского района, там число обратившихся к врачам местных жителей достигло 95. По версии Роспотребнадзора, причиной отравления стала водопроводная вода. В январе с признаками отравления в Буйнакске к врачам обратились 359 пациентов, 251 из них – дети. Источник отравления был также найден в водопроводной воде.

24 января 2019 года было подписано постановление, согласно которому имущество МУП "Водоканалхоз", которое занималось водоснабжением Дербента, было передано предприятию "Дербент 2.0". Руководитель предприятия Эльдар Кадиев отчитался о проблемах с водоснабжением города. Среди самых острых проблем назвал изношенность системы водоснабжения, неразбериху в тарификации и задолженность перед работниками. В январе 2019 года пользователи соцсети призвали решить проблему водоснабжения Дербента, заявив, что в отдельные районы города вода не подается неделями. По данным мэрии, степень износа городского водопровода Дербента достигла 85 процентов.

Муниципальное предприятие «Дербент 2.0» в 2020 года нанесло ущерб окружающей среде на сумму около 430 миллионов рублей, сообщили 16 апреля со ссылкой главу Росприроднадзора Светлану Радионову "Известия". Радионова указала, что предприятие сбрасывало загрязненные сточные воды в водоем.

Предприятие отмечено в числе наиболее крупных нарушителей в 2020 году. Вместе с ним в этот список вошли Норильско-Таймырская энергетическая компания (дочерняя структура «Норникеля»), предприятие «Усольехимпром» в Иркутской области, насевшее ущерб в 17,3 миллиарда рублей и «Сахалинморнефтегаз» в Хабаровском крае, где предварительный размер ущерба от утечки нефтепродуктов на магистральном нефтепроводе составил около миллиарда рублей.

В марте арбитражный суд Дагестана обязал взыскать с предприятия «Дербент 2.0» в пользу Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора более ста миллионов из-за вреда, причинённого Каспийскому морю, сообщил "Черновик".

Комментариев относительно заявления Росприроднадзора по поводу загрязнения сточных вод предприятием «Дербент 2.0» на сайте мэрии Дербента по состоянию на 0.40 мск 17 апреля нет.

"Кавказский узел" также писал, что 10 апреля министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что к работе над программой по водоочистке и водоснабжению для регионов Северного Кавказа подключились специалисты министерства строительства и ЖКХ России. Эта программа позволит минимизировать сбросы неочищенных вод в Каспийское море, указал он.