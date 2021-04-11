Власти озаботились проблемой очистки сточных вод в Каспийское море

11 апреля 2021, 07:46

Программа по водоочистке и водоснабжению для регионов Северного Кавказа позволит минимизировать сбросы неочищенных вод в Каспийское море, сообщило министр экономического развития России Максим Решетников.

Как писал "Кавказский узел", что 3 марта в своем выступлении в Совете Федерации в рамках Дней Дагестана глава республики Сергей Меликов назвал удручающим качество жизни в Дагестане. В частности, он подчеркнул, что в число приоритетных для завершения в Дагестане входят объекты водоотведения, водоснабжения, канализации, которые либо на 50 процентов профинансированы, либо наполовину построены.

С начала года в Дагестане произошло по меньшей мере пять массовых отравлений. 22 марта в больницу Гергебильского района начали поступать пациенты с симптомами кишечной инфекции, к 24 марта число пострадавших составило 23 человека, при этом 15 из них были дети. Причиной массового отравления стала загрязненная питьевая вода, установилрегиональный Роспотребнадзор.С 9 по 10 марта с признаками кишечной инфекции в Махачкале был госпитализирован 41 человек, в том числе 32 ребенка. С 22 по 24 февраля в горбольницу Каспийска с симптомами кишечной инфекции обратились 29 пациентов. Массовое отравление могла вызвать водопроводная вода, заявил источник в мэрии. Жителям Каспийска было рекомендовано использовать бутилированную воду. В начале февраля массовое отравление произошло в селе Арани Хунзахского района, там число обратившихся к врачам местных жителей достигло 95. По версии Роспотребнадзора, причиной отравления стала водопроводная вода. В январе с признаками отравления в Буйнакске к врачам обратились 359 пациентов, 251 из них – дети. Источник отравления был найден в водопроводной воде.

К работе над программой по водоочистке и водоснабжению для регионов Северного Кавказа подключились специалисты министерства строительства и ЖКХ России, в ближайшее время панируется определить, "сколько эта программа будет стоить", привел 10 апреля слова министра экономического развития России Максима Решетникова ТАСС. О также отметил, что этот вопрос особенно актуален для Дагестана.

"Мы ставим задачу вынести на уровень правительства обсуждение вопросов, связанных с водой и канализацией. Я считаю, что это ключевые вопросы стратегического развития и Дагестана, и Каспия в целом", - сказал Решетников.

Он отметил, что экологические проблемы мешают развиваться туризму в Дагестане. "Нам надо двигаться к тому, чтобы минимизировать неочищенные сбросы вод в Каспий. Потому что это экологические проблемы, это не дает развиваться туризму... И, наверное, мы вправе ставить к 2030 году (цель) нулевых неочищенных сбросов", - привел слова главы министерства РИА "Дагестан".

Напомним, 5 апреля жители Дербента пожаловались в соцсетях на сброс грязных сточных вод в Каспийское море. Администрация города отреагировала на жалобы, заявив, что источником загрязнения является местный винно-коньячный комбинат. Проверку этих жалоб начал Следком, а затем к ней подключилась и прокуратура Дагестана.