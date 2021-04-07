Прокуратура Дагестана подключилась к проверке информации о загрязнении моря

07 апреля 2021, 22:31

Специалисты проверяют информацию о сбросе Дербентским винно-коньячным комбинатом жидких отходов в Каспийское море, сообщила сегодня прокуратура Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 5 апреля жители Дербента пожаловались в соцсетях на сброс грязных сточных вод в Каспийское море. Администрация города отреагировала на жалобы, заявив, что источником загрязнения является местный винно-коньячный комбинат. Следком начал проверку этих жалоб.

К проверке подключилась также прокуратура. По данным ведомства, специалисты Росприроднадзора по СКФО возбудили дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение требований к охране водных объектов). В рамках расследования отобраны на исследование пробы сточных вод и жидких отходов непосредственно на месте сброса, а также с коллектора в 70 метрах от Дербентского винно-коньячного комбината, сказано в сегодняшнем сообщении республиканского ведомства.

"По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - проинформировала прокуратура Дагестана.