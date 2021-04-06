Следком отреагировал на информацию о загрязнении Каспия в Дербенте

06 апреля 2021, 14:07

Начата проверка сообщений о загрязнении Каспийского моря в Дербенте сточными водами, сообщили следователи.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 апреля жители Дербента пожаловались в соцсетях на сброс грязных сточных вод в Каспийское море. Администрация города отреагировала на жалобы, заявив, что источником загрязнения является местный винно-коньячный комбинат.

Управление Следкома по Дагестану начало проверку после сообщений о загрязнении Каспийского моря сточными водами винно-коньячного комбината в Дербенте, сообщило сегодня ведомство. "5 апреля 2021 года в различных средствах массовой информации и социальных сетях распространена информация о том, что в городе Дербенте происходит сброс грязных сточных вод в Каспийское море. По предварительным данным источником загрязнения является местный винно-коньячный комбинат <…> проводится доследственная проверка", – сообщил региональный Следком на своем сайте.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего, после чего будет принято решение о возбуждении дела, сказано в сообщении.

Напомним, что на кадрах распространившегося в соцсетях видеоролика его автор утверждает, что снимает сброс грязных сточных вод в Каспийское море. На видео, опубликованном, в частности, на YouTube-канале РИА "Дербент" и видеоблогером "Рустам 05", видна грязно-коричневая вода, вытекающая из сливной трубы. Автор ролика утверждает, что идет сброс воды.

По сведениям администрации, Дербентский винно-коньячный комбинат "Дагестан" ежегодно сбрасывает неочищенные сточные воды в городской коллектор по улице Хандадаша Тагиева, отметило РИА "Дербент".

Комментариев от представителей Дербентского винно-коньячного комбината "Дагестан" относительно информации о загрязнении Каспийского моря не поступало.