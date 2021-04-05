Мэрия Дербента обвинила коньячный завод в загрязнении Каспия

05 апреля 2021, 05:44

Жители Дербента жалуются в соцсетях на сброс грязных сточных вод в Каспийское море. Мэрия Дербента отреагировала на жалобы, заявив, что источником загрязнения является местный винно-коньячный комбинат.

В соцсетях получил распространение видеоролик, автор которого утверждает, что снимает сброс грязных сточных вод в Каспийское море. На видео, опубликованном, в частности, на YouTube-канале РИА "Дербент" и видеоблогером "Рустам 05", видна грязно-коричневая вода, вытекающая из сливной трубы. Автор ролика утверждает, что идет сброс воды. По данным на 05.48 мск сегодня, 5 апреля ролик набрал 154 просмотра и два комментария.

Еще один ролик опубликован, в частности, в Instagram-паблике "dagestan_realii" 4 апреля. Автор снимает побережье Каспийского моря, на которое набегают волны бурого оттенка. "Жителям города Дербента не нужно больше никуда ехать, чтобы попасть на Красное море, достаточно выйти на собственный берег. Дохлые рыбы в комплекте", - утверждает автор ролика.

"В прибрежной зоне по ул. Х. Тагиева вода поменяла цвет. Жители города бьют тревогу", - говорится в описании ролика, который по данным на 05.48 мск сегодня, 5 апреля набрал 41957 просмотров и 192 комментария.

Пользователь jamal.mirzehaov10 предположил, что море стало "красным" "от жмыха от винограда".

"Наверно, от коньячного комбината", - выдвинул свою версию пользователь shamsaevali.

"Вода коньячного цвета", - иронизирует aligan86.

"Красное море стало - это полбеды, так море начало вонять испорченным вином, но это никому не интересно, к сожалению", - отметил nasr_abu_abdullah.

Администрация Дербента отреагировала на видеоролик со сбросом сточных вод в Каспийское море. В сообщении мэрии говорится, что источником загрязнения является Дербентский винно-коньячный комбинат "Дагестан", который ежегодно сбрасывает неочищенные сточные воды в городской коллектор по улице Хандадаша Тагиева, пишет РИА "Дербент".

В сообщении городских властей, которое цитирует издание, также отмечается, что мэрия Дербента в феврале направила обращение в Махачкалинскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор и Роспотребнадзор о необходимости принять меры административного и судебного характера, но обращения остались без внимания. Мэрия также сообщила, что была проведена проверка специалистами управления имущественных и земельных отношений, которая выявила нарушения, по которым передано дело в суд.

Комментариями руководства Дербенского винно-коньячного комбината "Дагестан" по поводу данных властей Дербента "Кавказский узел" пока не располагает.