Следком заинтересовался массовой гибелью краснокнижных пеликанов в Дагестане

18 марта 2021, 11:22

Около 40 мертвых пеликанов обнаружены в устье канала Старый Бахтемир в Дагестане. Причины массовой гибели краснокнижных птиц выясняются, сообщили сегодня следователи.

По данным Следкома, мертвые пеликаны были обнаружены 17 марта в устье канала, расположенного в 10 километрах от поселка Красный Рыбак Кизлярского района.

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте следственного управления Следственного комитета по Дагестану.

Причины гибели пеликанов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, выясняют также специалисты Каспийского природоохранного центра. "Береговой патруль Каспийского природоохранного центра зафиксировал большое количество мертвых краснокнижных кудрявых пеликанов в устье канала Старый Бахтемир, в 10 километрах от поселка Красный Рыбак Кизлярского района. За сутки было обнаружено больше 40 тушек", - сообщил генеральный директор АНО "Каспийский природоохранный центр" Заур Гапизов, слова которого приведены сегодня на сайте центра.

Экологи также опубликовали видео с места ЧП, снятое из окна проезжающего по грунтовой дороге автомобиля. На кадрах зафиксированы мертвые птицы, которые лежат по обеим сторонам дороги на разном расстоянии друг от друга. Видео с 17 марта доступно также на Youtube-канале "Каспийский природоохранный центр", где сегодня к 11.20 мск набрало 15 просмотров.

"Кавказский узел" ранее писал о массовой гибели птиц и животных в Дагестане. 3 марта "Каспийский природоохранный центр" сообщил, что в Аграханском заливе и в заливе "Муравейник" в пригороде Махачкалы массово гибнут лебеди, утки и другие дикие птицы. В декабре 2020 года на побережье Каспийского моря были обнаружены несколько сотен мертвых тюленей. Прокуратура и специалисты по вопросам рыбного хозяйства начали проверки. В связи с версией о гибели животных от инфекции в дагестанское управление Россельхознадзора была направлена просьба принять решение об утилизации трупов тюленей, однако ведомство заявило, что этим должны заниматься ветеринарные службы муниципалитетов, на территории которых были обнаружены мертвые животные.