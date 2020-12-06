06 декабря 2020, 00:45

Каспийчане потребовали перерасчета после ЧП на водоканале

В водопровод после паводка попала мутная вода, пить ее нельзя, объявил глава Каспийска. Горожане сочли это основанием для уменьшения коммунальных платежей.

Как писал "Кавказский узел", новый глава города Каспийска Борис Гонцов вскоре после избрания 27 ноября провел ревизию очистных сооружений, и заключил, что работа сотрудников "Водоканала" организована "безответственно", из-за чего улучшить качество воды и организовать ее бесперебойную подачу в дома каспийчан быстро не удастся.

Новому мэру предстоит решать проблемы с водоснабжением, разбитыми тротуарами и загрязнением Каспия канализационными стоками, указали активисты общественного движения "Каспийск – наш город".

Борис Гонцов сообщил вечером 5 декабря о резком ухудшении качества воды в Каспийске и призвал горожан употреблять только бутилированную воду.

"Жители садоводческого общества «Заря» оказались окружены водой. Качество воды резко ухудшилось. Назвать ее технической я даже не рискну. Как мне сообщили, <...> выпадение за прошедшие две недели двухмесячной нормы осадков, повлияло на попадание паводковых и сточных вод в Канал Октябрьской Революции, что в свою очередь, вызвало помутнение озера «Рыбье», из которого происходит транспортировка на водоочистные сооружения и дальше, после водоподготовки, населению Каспийска", - написал глава города на своей странице в Instagram.

По его мнению, ЧП не произошло бы, если бы не был искусственно перекрыт канал для отвода воды "Талгинка". "Сейчас на месте работают специалисты УЖКХ города Каспийск предпринимает все возможные меры", - заверил Гонцов.

Пользователи Instagram потребовали сделать перерасчет за воду. "Кошмар просто. Пусть теперь делают перерасчет. Ни кто не обязан платить за ту воду, что является не питьевой", - написала fatima.stomatolog. "Хватит нас травить. Делайте перерасчет за грязную воду", - потребовал пользователь llovee.10.

"По факту, это техническая вода, которая непригодна даже для мытья грязных овощей, а только для смывания туалета. Поэтому необходимо на время поступления технической воды произвести перерасчет по коммунальным услугам", - написала sariia29. "Когда будут делать перерасчет за воду?" - спросила, в свою очередь, khadia1966.

Около 23.00 мск 5 декабря Гонцов сделал еще одну публикацию, а которой назвал претензии каспийчан справедливыми. "По поводу оплаты за некачественную услугу МУП «Водоканал», я вам обещаю, мы вернемся к этому вопросу", - написал глава города.

Примечание:

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