Дело о массовом отравлении в Буйнакске дошло до суда

23 июня 2021, 08:36

Передано в суд дело против врио директора "Буйнакскводоканала" Абдулвагаба Шарипова, который обвинен в поставке жителям некачественной питьевой воды, отчитался региональный Следком.

Как сообщал "Кавказский узел", из-за массового отравления некачественной питьевой водой к 22 января 359 жителей Буйнакска обратились к врачам с жалобами на симптомы кишечной инфекции. По подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, был задержан врио директора "Буйнакскводоканала" Абдулвагаб Шарипов. 22 января стало известно, что он взят под стражу.

Следователи завершили дело против Абдулвагаба Шарипова, после чего его материалы с утвержденным обвинительным заключением были переданы в суд, сообщило 22 июня на своем сайте Следственное управление Следкома по Дагестану.

По версии следствия, с 31 декабря 2020 года по 10 января Шарипов не организовал проведение обеззараживания питьевой воды в Буйнакске и продолжил ее поставку жителям в нарушение санитарных норм. Это привело к массовому отравлению горожан кишечной инфекцией, считает следствие.

Шарипов обвиняется по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), сказано в сообщении.

Часть 1 статьи 238 УК РФ "Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", предусматривает до двух лет лишения свободы.

Напомним, что в Буйнакске после массового отравления было приостановлено водоснабжение, власти проводили промывку и хлорирование сетей. Также закрылись детсады, а школьники были переведены на дистанционное обучение. К 19 января в больницах оставалось 49 человек, из числа пострадавших от отравления. Более поздних данных о пациентах, отравившихся грязной водой, власти не сообщали.