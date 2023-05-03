Массовая гибель тюленей стала обыденным явлением в Дагестане

03 мая 2023, 14:03

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На протяжении последних трех лет жители Дагестана регулярно сообщают о массовой гибели занесенных в Красную книгу тюленей. Представители властей объясняли гибель животных кислородным голоданием, выбросами газа, браконьерством и штормами.

Как сообщал "Кавказский узел", в конце апреля жители Дагестана обнаружили туши мертвых тюленей на берегу Каспийского моря в Махачкале, Каспийске и в Дагогнях. Ранее, 21 марта, администрация Ленинского района Махачкалы в своем телеграм-канале опубликовала видео о том, что в прибрежных зонах Махачкалы продолжают находить трупы тюленей. Главный специалист отдела ЖКХ Рустам Курахмаев сообщил в опубликованном видео, что администрацией района еженедельно проводится "мониторинг береговой линии по выявлению мертвых тюленей и их дальнейшей утилизации". "Выявили и утилизировали более 10 туш. Работа в данном направлении будет продолжаться", - сообщил Курахмаев.

Каспийский тюлень (каспийская нерпа) является единственным млекопитающим Каспийского моря. В апреле 2019 года правительство Дагестана распорядилось внести это животное в Красную книгу республики, при этом тюлени попали в категорию "сокращающиеся в численности и/или распространении". В марте 2020 года Минприроды страны впервые за 23 года обновило Красную книгу России и внесло туда каспийского тюленя. Международный союз охраны природы объявил каспийского тюленя вымирающим видом.

Случаи массовой гибели тюленей фиксируются с 2020 года ежегодно

С начала 2023 года по меньшей мере дважды сообщалось о массовой гибели тюленей. В январе на берегу Каспийского моря близ Махачкалы были найдены не менее 50 мертвых краснокнижных тюленей. Специалисты выясняют причины их гибели, сообщили власти.

Массовая гибель краснокнижных животных происходила в Дагестане и в предыдущие годы. Так, в декабре 2022 года на берегу моря около Махачкалы было найдено более 2,5 тысячи туш тюленей. По словам главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, животные могли погибнуть от кислородного голодания. При этом пресс-служба ведомства сообщила, что, по предварительным данным, птичий грипп или иные вирусные заболевания не являются причиной гибели тюленей.

В мае 2021 года на побережье около Махачкалы и Дербента также было найдено множество погибших каспийских нерп. По данным Росрыболовства, причиной гибели 90% тюленей стала асфиксия из-за выброса природного газа, еще 10% погибли от рук браконьеров.

В декабре 2020 года на побережье Каспийского моря от Махачкалы до Дербента также были обнаружены около 300 мертвых тюленей. Росрыболовство тогда исключило версию их гибели от интоксикации тяжелыми металлами. В связи с версией о гибели животных от инфекции в дагестанское управление Россельхознадзора была направлена просьба принять решение об утилизации трупов животных.

Однако ведомство заявило, что этим должны заниматься ветеринарные службы муниципалитетов, на территории которых были обнаружены мертвые животные. В Каспийском природоохранном центре, в свою очередь, указали на отсутствие крематора для утилизации тел животных.

В ноябре 2016 года более 300 мертвых тюленей были найдены на побережье в Дагестане. Директор природного заповедника "Дагестанский" Курбан Куниев предположил, что их гибель может быть связана с болезнью или учениями военных в Каспийском море. Росрыболовство заявило, что тюлени могли погибнуть в результате длительного шторма, а вирусные заболевания исключены.

Объяснения властей о причинах гибели краснокнижных животных вызывают сомнения экологов

Предварительная версия Росприроднадзора о том, что в декабре 2022 года тюлени погибли не от птичьего гриппа или других вирусных заболеваний, вызвала скепсис экологов. Гибель животных связана с отравлением ядом или выбросами промышленных предприятий, предположил Андрей Фокин. Евгений Витишко и Дмитрий Шевченко сочли вероятной отвергнутую Росприроднадзором версию о вирусном заболевании, однако не исключив и антропогенный фактор.

Гибель тюленей на Каспии фиксируется каждый год, и не только в Дагестане, отметил Дмитрий Шевченко. "Такой массовый мор не каждый год, но в целом происходит гибель тюленей. В 2000 году на Мангышлаке в Казахстане погибло более 10 тысяч тюленей. Это составляло четверть почти от общей численности. Сейчас общее поголовье насчитывает от 40 до 60 тысяч нерп", — сказал он в феврале 2023 года "Кавказскому узлу".

В конце января 2023 года стало известно, что образцы тканей животных, погибших в декабре 2022 года, дали положительные результаты на опасное вирусное заболевание.

Специалисты Института экологии и устойчивого развития Дагестанского государственного университета совместно с коллегами из НИИ вирусологии и экспертами фонда "Компас" отобрали образцы тканей мертвых тюленей, эти образцы дали положительные результаты на птичий грипп, сообщил директор института Алимурад Гаджиев, слова которого привела в публикации от 24 января "Российская газета". Однако и эта версия не стала окончательной. "Пока рано делать вывод о том, что именно вирус стал причиной падежа, исследования продолжаются", - сказал Алимурад Гаджиев.

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