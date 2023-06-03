Подача воды в Нарткале восстановлена после жалоб жителей

03 июня 2023, 20:55

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Специалисты заменили поврежденные трубы в Нарткале после жалоб в соцсетях на проблемы с водоснабжением, отчитался сегодня Центр управления регионом Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" писал, что 24 мая Центр управления регионом Кабардино-Балкарии сообщил о восстановлении подачи воды жителям Нарткалы после их жалоб в соцсетях.

Система "Инцидент Менеджмент" зафиксировала жалобы жителей Нарткалы в социальных сетях о перебоях в подаче водоснабжения по улице Фадеева, отчитался сегодня Центр управления регионом. "Сотрудники Центра управления регионом направили обращения в местную администрацию Урванского района. Специалистами на двух участках проведены работы по замене поврежденных трубопроводов. Водоснабжение по улице Фадеева восстановлено и подается в полном объеме", - говорится в сообщении в Telegram-канале центра. Когда и в каких соцсетях были опубликованы обращения жителей Нарткалы, в публикации не указано.

Центр управления регионом обрабатывает обращения жителей, поступающие из соцсетей, через специализированную систему "Инцидент менеджмент", сообщало ведомство 24 мая.

Напомним, жители Кабардино-Балкарии неоднократно жаловались на нерешенную проблему с водоснабжением. Так, 16 апреля пользователи соцсети, комментируя отчет республиканского правительства о ремонте водозабора и дренажа в селении Лечинкай, отметили, что во многих населенных пунктах республики вода поступает с перебоями или низкого качества.

В феврале жители села Жемтала Черекского района пожаловались на отсутствие воды, срывы графика ее подвоза и нехватку бутилированной воды в магазинах.

Проблема с подачей воды в селе Жемтала существует давно, рассказали сельчане "Кавказскому узлу". По данным местных властей, проблема усугубляется из-за ветхих труб. Вода подается по графику и в других селениях Кабардино-Балкарии, ее приходится запасать и привозить из других районов.

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