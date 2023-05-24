Жители Нарткалы добились ремонта водовода

24 мая 2023, 07:34

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Специалисты устранили проблему с водоснабжением Нарткалы после того, как местные жители пожаловались на перебои с подачей воды, сообщили власти Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", правительство Кабардино-Балкарии заявило в январе 2022 года, что в республике за три года в рамках федеральной программы "Чистая вода" построены и реконструированы более 50 объектов водоснабжения. Во многих населенных пунктах проблемы с водоснабжением не решены, заявили тогда пользователи соцсети.

В Нарткале восстановлено бесперебойное водоснабжение после того, как система "Инцидент Менеджмент" зафиксировала в соцсетях обращения от местных жителей о перебоях в подаче воды, сообщил Центр управления регионом Кабардино-Балкарии.

"Сотрудники Центра управления регионом направили обращения в местную администрацию Урванского района. Специалистами проведены работы по замене погружного насоса мощностью 160 м.куб/час, который подпитывает основной водопровод города. Водоснабжение в населенном пункте подается в полном объеме", - говорится в публикации, размещенной 23 мая в телеграм-канале Центра.

Центр управления регионом обрабатывает обращения жителей, поступающие из соцсетей, через специализированную систему "Инцидент Менеджмент", отмечается в сообщении ведомства. Когда и в каких соцсетях были опубликованы обращения жителей Нарткалы, в публикации не указано.

Напомним, жители Кабардино-Балкарии неоднократно жаловались на нерешенную проблему с водоснабжением. Так, 16 апреля пользователи соцсети, комментируя отчет республиканского правительства о ремонте водозабора и дренажа в селении Лечинкай, отметили, что во многих населенных пунктах республики вода поступает с перебоями или низкого качества.

В феврале жители села Жемтала Черекского района пожаловались на отсутствие воды, срывы графика ее подвоза и нехватку бутилированной воды в магазинах.

Проблема с подачей воды в селе Жемтала существует давно, рассказали сельчане "Кавказскому узлу". По данным местных властей, проблема усугубляется из-за ветхих труб. Вода подается по графику и в других селениях Кабардино-Балкарии, ее приходится запасать и привозить из других районов.

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