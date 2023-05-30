Власти сообщили о гибели на Украине жителя Кабардино-Балкарии

30 мая 2023, 21:54

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Азамат Маремкулов погиб на Украине, сообщила администрация Баксана. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 91 жителя Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" писал, что Зия Элисов стал 90-м жителем Кабардино-Балкарии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Орден Мужества передан родным погибшего Азамата Маремкулова, сообщила сегодня администрация Баксана в своем Telegram-канале.

Азамат Маремкулов отправился на военную операцию добровольно. Он погиб 20 января, у него остались двое детей, сообщил 6 апреля Telegram-канал "Новости КБР".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 91 жителя Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 69 из них, о гибели еще 22 военных стало известно из отчета властей о выплате компенсаций родным 84 погибших в 2022 году на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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