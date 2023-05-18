18 мая 2023, 14:09

Подполковник из Сунженского района убит в ходе СВО

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Во время военной операции на Украине погиб подполковник Муса Берсанов из Сунженского района, сообщили власти. С начала спецоперации подтверждена гибель в ходе нее не менее 36 жителей Ингушетии.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 мая стало известно, что на Украине погиб подполковник Мустафа Боков. Он стал, по меньшей мере, 35 жителем Ингушетии, чья гибель в ходе специальной военной операции была подтверждена официально.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб 32-летний подполковник, уроженец станицы Троицкая в Сунженском районе Муса Берсанов, сообщило сегодня в своем Telegram-канале правительство Ингушетии.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее как минимум 36 жителей республики. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

 "Число убитых на Украине силовиков юга России превысило 1900", "Два жителя Ингушетии убиты на Украине", "Контрактник из Ингушетии осужден за покушение на командира".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

18 мая 2023, 14:58

18 мая 2023, 13:47

18 мая 2023, 13:31

  • Семь военных из Северной Осетии погибли на Украине

    Военнослужащие Иван Каренгин, Аслан Каргинов, Нодар Хадаев, Михаил Гусев, Альберт Урусов, Анатолий Базаев и Виталий Дудаев погибли на Украине, сообщили власти. С начала военной операции подтверждена гибель в ходе нее не менее 177 жителей Северной Осетии.

18 мая 2023, 12:56

18 мая 2023, 12:21

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