Подполковник из Сунженского района убит в ходе СВО

18 мая 2023, 14:09

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Во время военной операции на Украине погиб подполковник Муса Берсанов из Сунженского района, сообщили власти. С начала спецоперации подтверждена гибель в ходе нее не менее 36 жителей Ингушетии.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 мая стало известно, что на Украине погиб подполковник Мустафа Боков. Он стал, по меньшей мере, 35 жителем Ингушетии, чья гибель в ходе специальной военной операции была подтверждена официально.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб 32-летний подполковник, уроженец станицы Троицкая в Сунженском районе Муса Берсанов, сообщило сегодня в своем Telegram-канале правительство Ингушетии.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее как минимум 36 жителей республики. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.