09 мая 2023, 09:02

Житель Кабардино-Балкарии погиб на Украине

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Зия Элисов погиб на Украине, сообщили власти Майского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 90 жителей Кабардино-Балкарии.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 мая стало известно, что на Украине погиб Артур Кцоев из села Озрек Лескенского района. Он стал, по меньшей мере, 89-м жителем Кабардино-Балкарии, чья гибель в ходе специальной военной операции (СВО) была подтверждена официально.

В ходе спецоперации на Украине погиб Зия Элисов. В школе №3 в городе Майский в память о нем открыта "Парта Героя", сообщила 6 мая в своем Telegram-канале администрация Майского района.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 90 жителей Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 68 из них, о гибели еще 22 военных стало известно из отчета властей о выплате компенсаций родным 84 погибших в 2022 году на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Мобилизованный из Кабардино-Балкарии погиб на Украине", "Власти признали гибель на Украине 11 жителей Ростовской области", "Военный из Наримановского района погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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