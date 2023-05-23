Два уроженца Северной Осетии убиты на Украине

23 мая 2023, 14:54

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Рустам Гависов и Батраз Чехов погибли на Украине, сообщили районные власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 180 уроженцев Северной Осетии.

"Кавказский узел" писал, что Тамерлан Дидаров стал 178-м жителем Северной Осетии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Житель станицы Ново-Осетинской Рустам Гависов погиб в ходе военной операции на Украине, сообщила администрация Моздокского района, ему было 46 лет, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 21 мая.

Гависов служил в Росгвардии в звании капитана, у него остались трое детей, сообщил Telegram-канал КрыльяTV днем ранее.

Батраз Чехов погиб на Украине, сообщила администрация Дигорского района 21 мая в своем Telegram-канале. Другие подробности о погибшем в сообщении не указаны.

Таким образом, власти официально подтвердили гибель не менее 180 жителей Северной Осетии. Всего с начала военной операции власти и силовики к 14.30 мск 23 мая сообщили о гибели на Украине не менее 1972 жителей юга России, в том числе 1087 жителей СКФО и 885 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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